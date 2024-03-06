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ЕС и США разошлись во взглядах по вопросу изъятия активов России, пишут СМИ
ЕС и США разошлись во взглядах по вопросу изъятия активов России, пишут СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ
ЕС и США разошлись во взглядах по вопросу изъятия активов России, пишут СМИ
Соединенные Штаты и Евросоюз расходятся во взглядах по вопросу использования замороженных активов России, так как ЕС желает изъять исключительно доходы от... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T11:24+0300
2024-03-06T11:24+0300
2024-03-06T11:24+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Евросоюз расходятся во взглядах по вопросу использования замороженных активов России, так как ЕС желает изъять исключительно доходы от активов, в то время как американская сторона настаивает на конфискации средств в полном объеме, сообщает издание Politico."Между США и некоторыми из их европейских союзников есть противоречия по этому вопросу. Еврокомиссия… не готова идти дальше существующего плана, который предусматривает изъятие лишь доходов от замороженных активов", - говорится в публикации.В издании также отметили, что правительства европейских стран опасаются, что такой шаг может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность Европы и отпугнуть инвесторов. Они также беспокоятся о возможных ответных мерах со стороны России, таких как арест европейских активов.В свою очередь, бельгийское правительство предлагает использовать замороженные активы России в качестве залога по банковскому кредиту для восстановления Украины, отметили в издании.Европейская комиссия 12 декабря прошлого года в проекте документа по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС российских суверенных активов предложила на данном этапе только аккумулировать на отдельные счета в депозитариях ЕС чрезвычайную прибыль на активы ЦБ РФ в ожидании предложения ЕК по дальнейшим шагам. Как сообщил европейский дипломат, "это обязательство - сохранять чрезвычайную прибыль в депозитариях - объясняют тем, что в долгосрочной перспективе часть этих доходов будет переведена Украине, вероятно, через специальную европейскую программу".
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россия, сша, замороженные российские активы, новости
РОССИЯ, США, замороженные российские активы, Новости
ЕС и США разошлись во взглядах по вопросу изъятия активов России, пишут СМИ
Politico: США требуют полной конфискации активов России от ЕС, который к этому не готов
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Евросоюз расходятся во взглядах по вопросу использования замороженных активов России, так как ЕС желает изъять исключительно доходы от активов, в то время как американская сторона настаивает на конфискации средств в полном объеме, сообщает издание Politico.
"Между США и некоторыми из их европейских союзников есть противоречия по этому вопросу. Еврокомиссия… не готова идти дальше существующего плана, который предусматривает изъятие лишь доходов от замороженных активов", - говорится в публикации.
В издании также отметили, что правительства европейских стран опасаются, что такой шаг может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность Европы и отпугнуть инвесторов. Они также беспокоятся о возможных ответных мерах со стороны России, таких как арест европейских активов.
СМИ раскрыли, когда ЕК представит предложения по российским активам
В свою очередь, бельгийское правительство предлагает использовать замороженные активы России в качестве залога по банковскому кредиту для восстановления Украины, отметили в издании.
Европейская комиссия 12 декабря прошлого года в проекте документа по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС российских суверенных активов предложила на данном этапе только аккумулировать на отдельные счета в депозитариях ЕС чрезвычайную прибыль на активы ЦБ РФ в ожидании предложения ЕК по дальнейшим шагам. Как сообщил европейский дипломат, "это обязательство - сохранять чрезвычайную прибыль в депозитариях - объясняют тем, что в долгосрочной перспективе часть этих доходов будет переведена Украине, вероятно, через специальную европейскую программу".