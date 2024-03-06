Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС и США разошлись во взглядах по вопросу изъятия активов России, пишут СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240306/finance-845999153.html
ЕС и США разошлись во взглядах по вопросу изъятия активов России, пишут СМИ
ЕС и США разошлись во взглядах по вопросу изъятия активов России, пишут СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ
ЕС и США разошлись во взглядах по вопросу изъятия активов России, пишут СМИ
Соединенные Штаты и Евросоюз расходятся во взглядах по вопросу использования замороженных активов России, так как ЕС желает изъять исключительно доходы от... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T11:24+0300
2024-03-06T11:24+0300
россия
сша
замороженные российские активы
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_0:124:2401:1474_1920x0_80_0_0_7c8bb4e8b7059072a3b9cabd119eec34.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Евросоюз расходятся во взглядах по вопросу использования замороженных активов России, так как ЕС желает изъять исключительно доходы от активов, в то время как американская сторона настаивает на конфискации средств в полном объеме, сообщает издание Politico."Между США и некоторыми из их европейских союзников есть противоречия по этому вопросу. Еврокомиссия… не готова идти дальше существующего плана, который предусматривает изъятие лишь доходов от замороженных активов", - говорится в публикации.В издании также отметили, что правительства европейских стран опасаются, что такой шаг может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность Европы и отпугнуть инвесторов. Они также беспокоятся о возможных ответных мерах со стороны России, таких как арест европейских активов.В свою очередь, бельгийское правительство предлагает использовать замороженные активы России в качестве залога по банковскому кредиту для восстановления Украины, отметили в издании.Европейская комиссия 12 декабря прошлого года в проекте документа по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС российских суверенных активов предложила на данном этапе только аккумулировать на отдельные счета в депозитариях ЕС чрезвычайную прибыль на активы ЦБ РФ в ожидании предложения ЕК по дальнейшим шагам. Как сообщил европейский дипломат, "это обязательство - сохранять чрезвычайную прибыль в депозитариях - объясняют тем, что в долгосрочной перспективе часть этих доходов будет переведена Украине, вероятно, через специальную европейскую программу".
https://1prime.ru/20240304/aktivy-845842177.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_134:0:2265:1598_1920x0_80_0_0_e709a88d7ae91baaacc656e1fb8013eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, замороженные российские активы, новости
РОССИЯ, США, замороженные российские активы, Новости
11:24 06.03.2024
 
ЕС и США разошлись во взглядах по вопросу изъятия активов России, пишут СМИ

Politico: США требуют полной конфискации активов России от ЕС, который к этому не готов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Евросоюз расходятся во взглядах по вопросу использования замороженных активов России, так как ЕС желает изъять исключительно доходы от активов, в то время как американская сторона настаивает на конфискации средств в полном объеме, сообщает издание Politico.
"Между США и некоторыми из их европейских союзников есть противоречия по этому вопросу. Еврокомиссия… не готова идти дальше существующего плана, который предусматривает изъятие лишь доходов от замороженных активов", - говорится в публикации.
В издании также отметили, что правительства европейских стран опасаются, что такой шаг может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность Европы и отпугнуть инвесторов. Они также беспокоятся о возможных ответных мерах со стороны России, таких как арест европейских активов.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
СМИ раскрыли, когда ЕК представит предложения по российским активам
4 марта, 08:53
В свою очередь, бельгийское правительство предлагает использовать замороженные активы России в качестве залога по банковскому кредиту для восстановления Украины, отметили в издании.
Европейская комиссия 12 декабря прошлого года в проекте документа по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС российских суверенных активов предложила на данном этапе только аккумулировать на отдельные счета в депозитариях ЕС чрезвычайную прибыль на активы ЦБ РФ в ожидании предложения ЕК по дальнейшим шагам. Как сообщил европейский дипломат, "это обязательство - сохранять чрезвычайную прибыль в депозитариях - объясняют тем, что в долгосрочной перспективе часть этих доходов будет переведена Украине, вероятно, через специальную европейскую программу".
 
РОССИЯСШАзамороженные российские активыНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала