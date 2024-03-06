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В Финляндии примут решение по вопросу транзита ядерного оружия
В Финляндии примут решение по вопросу транзита ядерного оружия - 06.03.2024, ПРАЙМ
В Финляндии примут решение по вопросу транзита ядерного оружия
Финляндия до конца осени примет решение по вопросу транзита ядерного оружия через ее территорию, об этом изданию STT рассказал премьер-министр страны Петтери... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T09:57+0300
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Финляндия до конца осени примет решение по вопросу транзита ядерного оружия через ее территорию, об этом изданию STT рассказал премьер-министр страны Петтери Орпо. "К концу осени Финляндия должна сформулировать свою позицию по вопросу того, следует ли разрешить перевозку ядерного оружия по финской территории в случае необходимости. Премьер-министр Петтери Орпо рассказал STT, что было бы хорошо выстроить линию, какой бы она ни была", – говорится в публикации.По словам финского лидера, в ходе подачи заявки на членство в НАТО, финская сторона приняла решение, что не намерена устанавливать ограничения на обязательства в рамках членства. Натсоящий вопрос необходимо обсудить с МИД и Министерством обороны страны, заключил он.Согласно текущему законодательству Финляндии, ввоз, производство, храненение и подрыв ядерных зарядов на территории страны запрещен.Ранее Орпо заявил, что Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории, так как уже имеющееся у других стран будет достаточно для безопасности всего Североатлантического альянса.
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финляндия, ядерные материалы, новости
ФИНЛЯНДИЯ, Ядерные материалы, Новости
В Финляндии примут решение по вопросу транзита ядерного оружия
STT: власти Финляндии должны к осени определиться в вопросе транзита ядерного оружия
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Финляндия до конца осени примет решение по вопросу транзита ядерного оружия через ее территорию, об этом изданию STT рассказал премьер-министр страны Петтери Орпо.
"К концу осени Финляндия должна сформулировать свою позицию по вопросу того, следует ли разрешить перевозку ядерного оружия по финской территории в случае необходимости. Премьер-министр Петтери Орпо рассказал STT, что было бы хорошо выстроить линию, какой бы она ни была", – говорится в публикации.
По словам финского лидера, в ходе подачи заявки на членство в НАТО, финская сторона приняла решение, что не намерена устанавливать ограничения на обязательства в рамках членства. Натсоящий вопрос необходимо обсудить с МИД и Министерством обороны страны, заключил он.
Раскрыта причина повреждения электрокабеля между Эстонией и Финляндией
Согласно текущему законодательству Финляндии, ввоз, производство, храненение и подрыв ядерных зарядов на территории страны запрещен.
Ранее Орпо заявил, что Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории, так как уже имеющееся у других стран будет достаточно для безопасности всего Североатлантического альянса.