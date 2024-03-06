Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем фишинга в России перед 8 марта вырос почти на треть - 06.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20240306/fishing-845986748.html
Объем фишинга в России перед 8 марта вырос почти на треть
Объем фишинга в России перед 8 марта вырос почти на треть - 06.03.2024, ПРАЙМ
Объем фишинга в России перед 8 марта вырос почти на треть
Объем фишинга в России в преддверии 8 марта вырос почти на 30%, до этого подобный всплеск наблюдался к 14 февраля, подсчитали для РИА Новости аналитики "МТС... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T05:27+0300
2024-03-06T05:28+0300
мошенничество
фишинг
https://cdnn.1prime.ru/img/83362/95/833629547_0:61:2805:1639_1920x0_80_0_0_740cafe4e72c646d79cb64e8e5bd11e3.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Объем фишинга в России в преддверии 8 марта вырос почти на 30%, до этого подобный всплеск наблюдался к 14 февраля, подсчитали для РИА Новости аналитики "МТС RED". "По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки "МТС RED SOC", объем фишинга ежегодно возрастает перед праздниками и сезонами распродаж. В этом году основной прирост был отмечен перед 8 марта - он составил примерно 27%, тогда как перед 23 февраля средний объем фишинговых атак оставался практически неизменным. Предыдущий всплеск атак аналитики фиксировали в преддверии Дня святого Валентина", - говорится в исследовании. Отмечается, что злоумышленники отправляли фейковые письма о распродажах на Ozon и Wildberries, посвященных празднику. В ряде случаев мошенники побуждали пользователей перейти на фишинговые страницы непосредственно по ссылке из письма, однако чаще всего пытались перевести общение в Telegram или WhatsApp. Эксперты "МТС RED" напомнили, что фишинговые письма мотивируют пользователей открыть вложение, содержащее вредоносное программное обеспечение, или пройти по ссылке на специально созданную злоумышленниками веб-страницу и ввести там конфиденциальную информацию - как правило, логин и пароль от аккаунта или данные банковской карты.
https://1prime.ru/20240214/843064107.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83362/95/833629547_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_2abe746c1f39e7128e74f859fd4f4ef5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фишинг
Мошенничество, фишинг
05:27 06.03.2024 (обновлено: 05:28 06.03.2024)
 
Объем фишинга в России перед 8 марта вырос почти на треть

"МТС RED": объем фишинга в России в преддверии 8 марта вырос почти на 30 процентов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. "Кибератака"
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Объем фишинга в России в преддверии 8 марта вырос почти на 30%, до этого подобный всплеск наблюдался к 14 февраля, подсчитали для РИА Новости аналитики "МТС RED".
"По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки "МТС RED SOC", объем фишинга ежегодно возрастает перед праздниками и сезонами распродаж. В этом году основной прирост был отмечен перед 8 марта - он составил примерно 27%, тогда как перед 23 февраля средний объем фишинговых атак оставался практически неизменным. Предыдущий всплеск атак аналитики фиксировали в преддверии Дня святого Валентина", - говорится в исследовании.
Отмечается, что злоумышленники отправляли фейковые письма о распродажах на Ozon и Wildberries, посвященных празднику. В ряде случаев мошенники побуждали пользователей перейти на фишинговые страницы непосредственно по ссылке из письма, однако чаще всего пытались перевести общение в Telegram или WhatsApp.
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2024
ФСБ назвала число предотвращенных случаев мошенничества в России
14 февраля, 11:17
Эксперты "МТС RED" напомнили, что фишинговые письма мотивируют пользователей открыть вложение, содержащее вредоносное программное обеспечение, или пройти по ссылке на специально созданную злоумышленниками веб-страницу и ввести там конфиденциальную информацию - как правило, логин и пароль от аккаунта или данные банковской карты.
 
Мошенничествофишинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала