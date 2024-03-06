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Объем фишинга в России перед 8 марта вырос почти на треть

Объем фишинга в России перед 8 марта вырос почти на треть - 06.03.2024, ПРАЙМ

Объем фишинга в России перед 8 марта вырос почти на треть

Объем фишинга в России в преддверии 8 марта вырос почти на 30%, до этого подобный всплеск наблюдался к 14 февраля, подсчитали для РИА Новости аналитики "МТС... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T05:27+0300

2024-03-06T05:27+0300

2024-03-06T05:28+0300

мошенничество

фишинг

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Объем фишинга в России в преддверии 8 марта вырос почти на 30%, до этого подобный всплеск наблюдался к 14 февраля, подсчитали для РИА Новости аналитики "МТС RED". "По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки "МТС RED SOC", объем фишинга ежегодно возрастает перед праздниками и сезонами распродаж. В этом году основной прирост был отмечен перед 8 марта - он составил примерно 27%, тогда как перед 23 февраля средний объем фишинговых атак оставался практически неизменным. Предыдущий всплеск атак аналитики фиксировали в преддверии Дня святого Валентина", - говорится в исследовании. Отмечается, что злоумышленники отправляли фейковые письма о распродажах на Ozon и Wildberries, посвященных празднику. В ряде случаев мошенники побуждали пользователей перейти на фишинговые страницы непосредственно по ссылке из письма, однако чаще всего пытались перевести общение в Telegram или WhatsApp. Эксперты "МТС RED" напомнили, что фишинговые письма мотивируют пользователей открыть вложение, содержащее вредоносное программное обеспечение, или пройти по ссылке на специально созданную злоумышленниками веб-страницу и ввести там конфиденциальную информацию - как правило, логин и пароль от аккаунта или данные банковской карты.

https://1prime.ru/20240214/843064107.html

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фишинг