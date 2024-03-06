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В ЕС сохранился рекордный уровень заполненности газовых хранилищ - 06.03.2024, ПРАЙМ
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В ЕС сохранился рекордный уровень заполненности газовых хранилищ
В ЕС сохранился рекордный уровень заполненности газовых хранилищ - 06.03.2024, ПРАЙМ
В ЕС сохранился рекордный уровень заполненности газовых хранилищ
Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в странах ЕС опустился ниже 62%, при этом запасы топлива остаются рекордными для начала марта, следует из... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T13:08+0300
2024-03-06T13:08+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в странах ЕС опустился ниже 62%, при этом запасы топлива остаются рекордными для начала марта, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Заполненность европейских хранилищ газа по состоянию на газовые сутки 4 марта (завершились утром 5 марта) составляет 61,91%, что на 17,1 процентного пункта больше, чем в среднем на эту дату в 2019–2023 годах, и на 2,4 процентного пункта больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет почти 68,7 миллиарда кубометров. Это примерно на 19,9 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и почти на 3,7 миллиарда больше, чем в прошлом году. Показатель рекордный для начала марта за все время наблюдений (с 2011 года). Темпы отбора газа при этом снижались пять дней подряд, однако возобновили рост. Показатель за сутки опустился на 0,19 процентного пункта (нетто-отбор почти 210 миллионов кубометров). Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора – первой декады ноября – снизился к настоящему моменту на 37,7 процентного пункта. Европейские потребители почти за четыре месяца выбрали около 41,7 миллиарда кубометров газа. Заполненность ПХГ за прошлый месяц уменьшилась почти на 8 миллиардов кубометров, а за январь – на 17,8 миллиарда кубометров.
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газ, пхг, новости
Газ, ПХГ, Новости
13:08 06.03.2024
 
В ЕС сохранился рекордный уровень заполненности газовых хранилищ

GIE: уровень заполненности хранилищ газа в Европе остается рекордным для начала марта

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВвод в эксплуатацию магистрального газопровода "Касимовское ПХГ — КС Воскресенск" в Московской области
Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Касимовское ПХГ — КС Воскресенск в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в странах ЕС опустился ниже 62%, при этом запасы топлива остаются рекордными для начала марта, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Заполненность европейских хранилищ газа по состоянию на газовые сутки 4 марта (завершились утром 5 марта) составляет 61,91%, что на 17,1 процентного пункта больше, чем в среднем на эту дату в 2019–2023 годах, и на 2,4 процентного пункта больше, чем в прошлом году.
В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет почти 68,7 миллиарда кубометров. Это примерно на 19,9 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и почти на 3,7 миллиарда больше, чем в прошлом году. Показатель рекордный для начала марта за все время наблюдений (с 2011 года).
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Темпы отбора газа при этом снижались пять дней подряд, однако возобновили рост. Показатель за сутки опустился на 0,19 процентного пункта (нетто-отбор почти 210 миллионов кубометров).
Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора – первой декады ноября – снизился к настоящему моменту на 37,7 процентного пункта. Европейские потребители почти за четыре месяца выбрали около 41,7 миллиарда кубометров газа. Заполненность ПХГ за прошлый месяц уменьшилась почти на 8 миллиардов кубометров, а за январь – на 17,8 миллиарда кубометров.
 
ГазПХГНовости
 
 
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