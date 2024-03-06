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Опрос показал, сколько немцев выступают против поставок ракет Taurus Киеву

Опрос показал, сколько немцев выступают против поставок ракет Taurus Киеву - 06.03.2024, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько немцев выступают против поставок ракет Taurus Киеву

Около 60% жителей Германии выступают против поставок Украине крылатых ракет Taurus, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом YouGov для... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T10:16+0300

2024-03-06T10:16+0300

2024-03-06T10:16+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Около 60% жителей Германии выступают против поставок Украине крылатых ракет Taurus, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом YouGov для информационного агентства DPA. Всего против поставок ракет выступили 58% респондентов, причем 31% принципиально отвергают оказание военной помощи Украине. В поддержку поставок ракет Taurus выступают лишь 28% опрошенных, еще 14% не сформулировали свою позицию. Как отмечает DPA, количество сторонников поставок Taurus снижается: в начале февраля за отправку ракет выступал 31% респондентов, а против - 49%. Между тем текущий опрос показывает также, что 72% участников опроса поддерживают канцлера Олафа Шольца в его позиции о недопустимости отправки войск на Украину. При этом 16% респондентов считают, что правительство следует оставить это вопрос открытым, и лишь 2% выступили за немедленную отправку войск. Опрос был проведен с 1 по 5 марта, в нем приняли участие 2 169 человек. Данные о статистической погрешности не приводятся. Ранее Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Вместе с тем главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.

https://1prime.ru/20240305/845985277.html

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германия, taurus, поставки, новости