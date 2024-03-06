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"Только молиться": немецкий эксперт неожиданно отреагировал на утечку
"Только молиться": немецкий эксперт неожиданно отреагировал на утечку - 06.03.2024, ПРАЙМ
"Только молиться": немецкий эксперт неожиданно отреагировал на утечку
По словам немецкого политолога Александра Рара, сегодня "движения за мир нет даже в зародыше", поэтому остается только "хвататься за голову и молиться". Об этом | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T15:55+0300
2024-03-06T15:55+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. По словам немецкого политолога Александра Рара, сегодня "движения за мир нет даже в зародыше", поэтому остается только "хвататься за голову и молиться". Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.После публикации переговоров офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту приходится констатировать рост конфронтации, отметил Рор. "Движения за мир нигде нет - даже в зародыше. Вместо взаимных поисков дипломатического решения в опаснейшем конфликте мы наблюдаем сплошную эскалацию. Остается только хвататься за голову - и молиться". - написал он.По мнению политолога, Россия не может смириться с ролью младшего партнера в Европе, а европейцы, в свою очередь, не могут принять доминирующее пололжение России. Итоги конфликта на Украине можно рассматривать в качестве экзистенциального вопроса для всей Европы, заключил он.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост.Ко всему прочему, военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины.
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"Только молиться": немецкий эксперт неожиданно отреагировал на утечку
Немецкий политолог Рар: движения за мир нет даже в зародыше, остается молиться
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ.
По словам немецкого политолога Александра Рара, сегодня "движения за мир нет даже в зародыше", поэтому остается только "хвататься за голову и молиться". Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале
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После публикации переговоров офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту приходится констатировать рост конфронтации, отметил Рор. "Движения за мир нигде нет - даже в зародыше. Вместо взаимных поисков дипломатического решения в опаснейшем конфликте мы наблюдаем сплошную эскалацию. Остается только хвататься за голову - и молиться". - написал он.
По мнению политолога, Россия не может смириться с ролью младшего партнера в Европе, а европейцы, в свою очередь, не могут принять доминирующее пололжение России. Итоги конфликта на Украине можно рассматривать в качестве экзистенциального вопроса для всей Европы, заключил он.
Песков: Россия не закроет глаза на разговоры об атаках по ее территории
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост.
Ко всему прочему, военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины.