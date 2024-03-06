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Названа страна, из которой в Россию идет львиная доля прямых инвестиций

Названа страна, из которой в Россию идет львиная доля прямых инвестиций - 06.03.2024, ПРАЙМ

Названа страна, из которой в Россию идет львиная доля прямых инвестиций

Торговое сотрудничество между Россией и Китаем сегодня на подъеме, при этом львиную долю прямых иностранных инвестиций в РФ обеспечивают сейчас именно китайские | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T06:08+0300

2024-03-06T06:08+0300

2024-03-06T06:08+0300

экономика

китай

ран

инвестиции

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Торговое сотрудничество между Россией и Китаем сегодня на подъеме, при этом львиную долю прямых иностранных инвестиций в РФ обеспечивают сейчас именно китайские бизнесмены, заявил РИА Новости президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев. "Торговое сотрудничество между Россией и Китаем продолжает оставаться на подъеме", - сказал он. Это, добавил Бабаев, "мы видим по цифрам товарооборота, который осенью прошлого года перевалил за 200 миллиардов долларов - объем, на который Москва и Пекин планировали выйти, кстати, лишь к 2025 году". Собеседник агентства также подчеркнул, что "львиную долю прямых иностранных инвестиций в России обеспечивают сейчас именно китайские бизнесмены". "Правда, не о всех проектах можно говорить открыто", - заметил он. При этом "все больше китайских компаний начинают интересоваться Россией с точки зрения и торговли, и локализации производства", заключил Бабаев. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 6 марта в 10.00 мск.

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китай, ран, инвестиции