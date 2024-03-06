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Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга - 06.03.2024, ПРАЙМ
Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T16:48+0300
2024-03-06T16:54+0300
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Каспаров Гарри Каримович, 13.04.1963 г.р., г. Баку Азербайджанской АССР", - говорится в спискеРанее Каспаров был оштрафован Хамовническим судом Москвы на 30 тысяч рублей за несоблюдение закона об иностранных агентах. Роскомнадзор, в свою очередь, подготовил протокол о непредоставлении сведений о деятельности лица, признанного иностранным агентом.Шахматиста также обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей в связи с отсутствием маркировки иноагента при публикации материалов в интернете.Министерство юстиции России добавило Каспарова в реестр иностранных агентов в мае 2023 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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россия, новости
РОССИЯ, Новости
16:48 06.03.2024 (обновлено: 16:54 06.03.2024)
 
Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Гарри Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГ. Каспаров
Г. Каспаров - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.
"Каспаров Гарри Каримович, 13.04.1963 г.р., г. Баку Азербайджанской АССР", - говорится в списке
Ранее Каспаров был оштрафован Хамовническим судом Москвы на 30 тысяч рублей за несоблюдение закона об иностранных агентах. Роскомнадзор, в свою очередь, подготовил протокол о непредоставлении сведений о деятельности лица, признанного иностранным агентом.
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Шахматиста также обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей в связи с отсутствием маркировки иноагента при публикации материалов в интернете.
Министерство юстиции России добавило Каспарова в реестр иностранных агентов в мае 2023 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
 
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