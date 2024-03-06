https://1prime.ru/20240306/kasparov-846023735.html

Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга - 06.03.2024, ПРАЙМ

Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T16:48+0300

2024-03-06T16:48+0300

2024-03-06T16:54+0300

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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Каспаров Гарри Каримович, 13.04.1963 г.р., г. Баку Азербайджанской АССР", - говорится в спискеРанее Каспаров был оштрафован Хамовническим судом Москвы на 30 тысяч рублей за несоблюдение закона об иностранных агентах. Роскомнадзор, в свою очередь, подготовил протокол о непредоставлении сведений о деятельности лица, признанного иностранным агентом.Шахматиста также обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей в связи с отсутствием маркировки иноагента при публикации материалов в интернете.Министерство юстиции России добавило Каспарова в реестр иностранных агентов в мае 2023 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://1prime.ru/20240306/sovfed-845997769.html

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