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Новый китайский шок: чем они удивят мир на этот раз

Новый китайский шок: чем они удивят мир на этот раз - 06.03.2024, ПРАЙМ

Новый китайский шок: чем они удивят мир на этот раз

ировую экономику может захлестнуть новой волной импорта товаров, произведенных в Китае. С похожим явлением мир уже сталкивался в конце 1990-х-начале 2000-х. Чем | 06.03.2024, ПРАЙМ

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эксклюзив

китай

евгений смирнов

гуу

импорт

высокотехнологичные направления

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Как пишет The Wall Street Journal, мировую экономику может захлестнуть новой волной импорта товаров, произведенных в Китае. С похожим явлением мир уже сталкивался в конце 1990-х-начале 2000-х. Чем может удивить Пекин на этот раз, рассказал агентству “Прайм” и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.По его мнению, миру придется столкнуться с "новым китайским шоком", когда Китай нарастит темпы товарного экспорта. Это станет особенно заметным в 2025-2028 годах."Однако теперь, в отличие от периода 1990-2000-х годов, речь будет идти о более высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Таким образом, Китай все больше будет оттеснять производителей развитых стран из ниш, на которых они укрепились. Это уже хорошо просматривается по экспорту электромобилей”, - считает эксперт.Новая стратегия развития Китая не привела к росту потребления домохозяйств. Поэтому страна будет ориентироваться на наращивание инвестиций в промышленности и увеличение экспорта промтоваров, добавляет Смирнов.По его мнению, это связано, в частности, с тем, что в ближайшие годы Пекин будет стремиться избежать ловушки деиндустриализации, с которой сталкиваются многие развитые страны, и продолжит использовать промышленный экспорт в качестве основы экономического роста.Экономист напомнил, что после пандемии Китай стремился существенно ускорить внешнюю торговлю. Так, в 2021 году экспорт страны вырос на беспрецедентные 30 процентов. Однако уже в 2022 году эта динамика ослабла, и экспорт возрос лишь на 4,5 процента, а в 2023 году – и вовсе на 0,2 процента, что было намного меньше роста ВВП страны.Даже в этом году темпы роста китайского экспорта, как ожидается, не превысят 3,5 процента, что будет в целом соответствовать динамике мировой торговли, которая будет расти теми же темпами.Вместе с тем, в последние два-три десятилетия у Китая сложилась четкая экспортоориентированная модель, когда рост экспорта страны почти всегда с большим отрывом опережал увеличение ее ВВП. Это позволило КНР быстро стать лидером глобального товарного экспорта. Причем лидирующие позиции Китай занял по широкому спектру потребительских товаров.“Поэтому нынешнее снижение темпов роста экспорта является значительным вызовом для экономики страны в целом”, - полагает Смирнов.Однако замедление экономик ряда развитых (особенно европейских) стран, деиндустриализация в экономиках некоторых ключевых экспортеров мира, например, в Германии дают новый исторический шанс Китаю усилить позиции в мировом товарном экспорте. Он уже потеснил европейских экспортеров на ряде рынков, в том числе, российском.“В ближайшие годы, в отличие от 1990-2000-х годов, когда Китай экспортировал дешевые потребительские товары, он будет стремиться закрепиться на зарубежных рынках машин и оборудования, становясь поставщиком высокотехнологичной продукции”, - заключил эксперт.

https://1prime.ru/20240305/kitay-845971732.html

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эксклюзив, китай, евгений смирнов, гуу, импорт, высокотехнологичные направления