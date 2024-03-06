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Латвия утвердила список запрещенных к ввозу товаров из России и Белоруссии
Латвия утвердила список запрещенных к ввозу товаров из России и Белоруссии - 06.03.2024, ПРАЙМ
Латвия утвердила список запрещенных к ввозу товаров из России и Белоруссии
Правительство Латвии утвердило перечень продуктов, запрещенных к ввозу из России и Белоруссии, постановление вступит в силу с 8 марта. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T06:00+0300
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2024-03-06T06:00+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Правительство Латвии утвердило перечень продуктов, запрещенных к ввозу из России и Белоруссии, постановление вступит в силу с 8 марта. Парламент Латвии на заседании 22 февраля запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии. Запрет действует до 1 июля 2025 года, но при необходимости может быть продлен. Он не касается сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС. "Во вторник, 5 марта, правительство утвердило постановление, подготовленное министерством сельского хозяйства, устанавливающее запрет на ввоз в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Белоруссии, а также третьих стран, если соответствующая продукция имеет российское или белорусское происхождение", - говорится в сообщении на сайте правительства. Отмечается, что постановление вступает в силу с 8 марта. В список запрещенных продуктов, утвержденных латвийским минсельхозом, вошли овощи и корнеплоды, в частности картофель, морковь, лук, помидоры, огурцы, горох, фасоль, грибы, причем как сырые, так и маринованные и консервированные. Кроме того, запрет коснется яблок, арбузов, дынь, ананасов, орехов и других фруктов и ягод, как сырых, так и сушеных. Латвия также запретила ввоз российских и белорусских злаков: пшеницы, ржи, кукурузы, гречки, овса и ячменя, а также кормов для животных, муки и гранул из мяса и мясных и рыбных субпродуктов, арахисового, льняного, рапсового и соевого масла. При этом правительство указало, что в 2023 году 90% латвийского импорта из РФ составили корма, крупы, бобовые и рапсовое масло. В начале февраля по всей Латвии прошли протесты фермеров, которые требовали запрета на импорт и транзит товаров из России и Белоруссии, осуществления транзита зерна из Украины, восстановления сниженной ставки НДС в размере 5% на латвийские фрукты, ягоды и овощи, сокращения бюрократии в аграрном секторе.
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Экономика, ЛАТВИЯ, РОССИЯ, санкции против РФ
Латвия утвердила список запрещенных к ввозу товаров из России и Белоруссии
Правительство Латвии утвердило список запрещенных к ввозу товаров из России и Белоруссии
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Правительство Латвии утвердило перечень продуктов, запрещенных к ввозу из России и Белоруссии, постановление вступит в силу с 8 марта.
Парламент Латвии на заседании 22 февраля запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии. Запрет действует до 1 июля 2025 года, но при необходимости может быть продлен. Он не касается сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС.
"Во вторник, 5 марта, правительство утвердило постановление, подготовленное министерством сельского хозяйства, устанавливающее запрет на ввоз в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Белоруссии, а также третьих стран, если соответствующая продукция имеет российское или белорусское происхождение", - говорится в сообщении на сайте правительства.
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Отмечается, что постановление вступает в силу с 8 марта.
В список запрещенных продуктов, утвержденных латвийским минсельхозом, вошли овощи и корнеплоды, в частности картофель, морковь, лук, помидоры, огурцы, горох, фасоль, грибы, причем как сырые, так и маринованные и консервированные. Кроме того, запрет коснется яблок, арбузов, дынь, ананасов, орехов и других фруктов и ягод, как сырых, так и сушеных.
Латвия также запретила ввоз российских и белорусских злаков: пшеницы, ржи, кукурузы, гречки, овса и ячменя, а также кормов для животных, муки и гранул из мяса и мясных и рыбных субпродуктов, арахисового, льняного, рапсового и соевого масла. При этом правительство указало, что в 2023 году 90% латвийского импорта из РФ составили корма, крупы, бобовые и рапсовое масло.
В начале февраля по всей Латвии прошли протесты фермеров, которые требовали запрета на импорт и транзит товаров из России и Белоруссии, осуществления транзита зерна из Украины, восстановления сниженной ставки НДС в размере 5% на латвийские фрукты, ягоды и овощи, сокращения бюрократии в аграрном секторе.