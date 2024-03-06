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В Госдуме подготовили проект о повышении суммы маткапитала - 06.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240306/matkapital-845986158.html
В Госдуме подготовили проект о повышении суммы маткапитала
В Госдуме подготовили проект о повышении суммы маткапитала - 06.03.2024, ПРАЙМ
В Госдуме подготовили проект о повышении суммы маткапитала
Представители трех думских фракций подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго и третьего ребенка,... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T05:15+0300
2024-03-06T05:15+0300
экономика
материнский капитал
госдума
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Представители трех думских фракций подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго и третьего ребенка, сообщил председатель комитета ГД по труду и член фракции либерал-демократов Ярослав Нилов. Инициатива межфракционная, ее подписали депутаты ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России - За правду", сообщил Нилов в своем Telegram-канале. "Законопроектом предлагается внести изменение в часть 1 статьи 6 федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", согласно которому размер МСК (материнского семейного капитала – ред.) с 1 февраля 2025 года составит 756,7 тысячи рублей на первого ребенка и 1 миллион рублей – на второго ребенка, а также на третьего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту, которая имеется в распоряжении РИА Новости. С 1 февраля 2024 года материнский капитал в РФ проиндексировали на 7,5%. Размер выплаты составил: на первого ребенка - 631 тысяча рублей, на второго ребенка - 834 тысячи рублей или 203 тысячи рублей, если ранее семья получала выплату на первенца.
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материнский капитал, госдума
Экономика, материнский капитал, Госдума
05:15 06.03.2024
 
В Госдуме подготовили проект о повышении суммы маткапитала

Три фракции Госдумы подготовили проект о повышении суммы маткапитала до миллиона рублей

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Государственный сертификат на материнский капитал
#Государственный сертификат на материнский капитал - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Представители трех думских фракций подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго и третьего ребенка, сообщил председатель комитета ГД по труду и член фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.
Инициатива межфракционная, ее подписали депутаты ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России - За правду", сообщил Нилов в своем Telegram-канале.
"Законопроектом предлагается внести изменение в часть 1 статьи 6 федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", согласно которому размер МСК (материнского семейного капитала – ред.) с 1 февраля 2025 года составит 756,7 тысячи рублей на первого ребенка и 1 миллион рублей – на второго ребенка, а также на третьего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
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Голикова назвала общую сумму на маткапитал после пересчета
29 февраля, 15:42
С 1 февраля 2024 года материнский капитал в РФ проиндексировали на 7,5%. Размер выплаты составил: на первого ребенка - 631 тысяча рублей, на второго ребенка - 834 тысячи рублей или 203 тысячи рублей, если ранее семья получала выплату на первенца.
 
Экономикаматеринский капиталГосдума
 
 
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