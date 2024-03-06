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МИД предупредил Киев о последствиях переименования улиц в честь фашистов
МИД предупредил Киев о последствиях переименования улиц в честь фашистов - 06.03.2024, ПРАЙМ
МИД предупредил Киев о последствиях переименования улиц в честь фашистов
Переименования улиц в честь фашистов и культивирование неонацизма на Украине не сойдет с рук киевскому режиму, заявила официальный представитель МИД России... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T12:45+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Переименования улиц в честь фашистов и культивирование неонацизма на Украине не сойдет с рук киевскому режиму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам дипломата, на Украине до сих пор идет героизацияфашистских преступников."На днях в Никополе, это Днепропетровская область, местный горсовет переименовал Павлоградскую улицу. Теперь ее называют в часть нацистского преступника дивизии СС Галиции Петра Дьяченко. Он лично участвовал в казнях евреев, поляков, русских, украинцев. Вот именно за эти заслуги он был лично награжден Гитлером железным крестом. ...Убеждены, что подобные деяния просто так с рук им не сойдут", -заметила Захарова.Она заключила, что тем, кто способствует процветанию неонацизма на территории Украины, придется рано или поздно за это ответить.Демонтаж памятников, которые связаны с историей СССР, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда Верховной радой был принят закон о декоммунизации. В последнее время киевский режим начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Глав МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию, а также принудительную ассимиляцию.
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россия, мария захарова, украина, новости
РОССИЯ, Мария Захарова, УКРАИНА, Новости
МИД предупредил Киев о последствиях переименования улиц в честь фашистов
Захарова: переименования улиц в честь фашистов не сойдут Киеву с рук
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Переименования улиц в честь фашистов и культивирование неонацизма на Украине не сойдет с рук киевскому режиму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, на Украине до сих пор идет героизацияфашистских преступников."На днях в Никополе, это Днепропетровская область, местный горсовет переименовал Павлоградскую улицу. Теперь ее называют в часть нацистского преступника дивизии СС Галиции Петра Дьяченко. Он лично участвовал в казнях евреев, поляков, русских, украинцев. Вот именно за эти заслуги он был лично награжден Гитлером железным крестом. ...Убеждены, что подобные деяния просто так с рук им не сойдут", -заметила Захарова.
Она заключила, что тем, кто способствует процветанию неонацизма на территории Украины, придется рано или поздно за это ответить.
Захарова назвала США условие урегулирования конфликта на Украине
Демонтаж памятников, которые связаны с историей СССР, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда Верховной радой был принят закон о декоммунизации. В последнее время киевский режим начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Глав МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию, а также принудительную ассимиляцию.