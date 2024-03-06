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МИД предупредил Киев о последствиях переименования улиц в честь фашистов - 06.03.2024, ПРАЙМ
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МИД предупредил Киев о последствиях переименования улиц в честь фашистов
МИД предупредил Киев о последствиях переименования улиц в честь фашистов - 06.03.2024, ПРАЙМ
МИД предупредил Киев о последствиях переименования улиц в честь фашистов
Переименования улиц в честь фашистов и культивирование неонацизма на Украине не сойдет с рук киевскому режиму, заявила официальный представитель МИД России... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T12:45+0300
2024-03-06T12:49+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Переименования улиц в честь фашистов и культивирование неонацизма на Украине не сойдет с рук киевскому режиму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам дипломата, на Украине до сих пор идет героизацияфашистских преступников."На днях в Никополе, это Днепропетровская область, местный горсовет переименовал Павлоградскую улицу. Теперь ее называют в часть нацистского преступника дивизии СС Галиции Петра Дьяченко. Он лично участвовал в казнях евреев, поляков, русских, украинцев. Вот именно за эти заслуги он был лично награжден Гитлером железным крестом. ...Убеждены, что подобные деяния просто так с рук им не сойдут", -заметила Захарова.Она заключила, что тем, кто способствует процветанию неонацизма на территории Украины, придется рано или поздно за это ответить.Демонтаж памятников, которые связаны с историей СССР, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда Верховной радой был принят закон о декоммунизации. В последнее время киевский режим начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Глав МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию, а также принудительную ассимиляцию.
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россия, мария захарова, украина, новости
РОССИЯ, Мария Захарова, УКРАИНА, Новости
12:45 06.03.2024 (обновлено: 12:49 06.03.2024)
 
МИД предупредил Киев о последствиях переименования улиц в честь фашистов

Захарова: переименования улиц в честь фашистов не сойдут Киеву с рук

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Переименования улиц в честь фашистов и культивирование неонацизма на Украине не сойдет с рук киевскому режиму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, на Украине до сих пор идет героизацияфашистских преступников."На днях в Никополе, это Днепропетровская область, местный горсовет переименовал Павлоградскую улицу. Теперь ее называют в часть нацистского преступника дивизии СС Галиции Петра Дьяченко. Он лично участвовал в казнях евреев, поляков, русских, украинцев. Вот именно за эти заслуги он был лично награжден Гитлером железным крестом. ...Убеждены, что подобные деяния просто так с рук им не сойдут", -заметила Захарова.
Она заключила, что тем, кто способствует процветанию неонацизма на территории Украины, придется рано или поздно за это ответить.
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Демонтаж памятников, которые связаны с историей СССР, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда Верховной радой был принят закон о декоммунизации. В последнее время киевский режим начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Глав МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию, а также принудительную ассимиляцию.
 
РОССИЯМария ЗахароваУКРАИНАНовости
 
 
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