https://1prime.ru/20240306/mid-846007336.html

Захарова назвала последствия размещения ядерного оружия на севере Европы

Захарова назвала последствия размещения ядерного оружия на севере Европы - 06.03.2024, ПРАЙМ

Захарова назвала последствия размещения ядерного оружия на севере Европы

Расположение американского ядерного оружия в Северной Европе поспособствует ослаблению безопасности стран, принимающих это оружие. Такое мнение выразила... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T13:05+0300

2024-03-06T13:05+0300

2024-03-06T13:05+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Расположение американского ядерного оружия в Северной Европе поспособствует ослаблению безопасности стран, принимающих это оружие. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В случае появления на севере Европы американского ядерного оружия безопасность принимающих это оружие стран не только не укрепится, а она явным образом пострадает", - отметила дипломат.Захарова также подчеркнула, что другие страны континента не смогут оставить подобное решение без внимания. Кроме того, это создаст прямую угрозу для других стран Европы и заставит их пересмотреть свои меры безопасности. Она также отметила, что подобные объекты станут легитимными целями в случае военного столкновения между Россией и НАТО.Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные базы и ударные виы вооружения могут быть размещены на территории Финляндии и Швеции после их вступления в альянс.

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россия, сша, нато, ядерное оружие, новости