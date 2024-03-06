Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова назвала последствия размещения ядерного оружия на севере Европы - 06.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240306/mid-846007336.html
Захарова назвала последствия размещения ядерного оружия на севере Европы
Захарова назвала последствия размещения ядерного оружия на севере Европы - 06.03.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала последствия размещения ядерного оружия на севере Европы
Расположение американского ядерного оружия в Северной Европе поспособствует ослаблению безопасности стран, принимающих это оружие. Такое мнение выразила... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T13:05+0300
2024-03-06T13:05+0300
политика
россия
сша
нато
ядерное оружие
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845792184_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_33a0d641a8778cffa35fe6f4b32b0a51.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Расположение американского ядерного оружия в Северной Европе поспособствует ослаблению безопасности стран, принимающих это оружие. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В случае появления на севере Европы американского ядерного оружия безопасность принимающих это оружие стран не только не укрепится, а она явным образом пострадает", - отметила дипломат.Захарова также подчеркнула, что другие страны континента не смогут оставить подобное решение без внимания. Кроме того, это создаст прямую угрозу для других стран Европы и заставит их пересмотреть свои меры безопасности. Она также отметила, что подобные объекты станут легитимными целями в случае военного столкновения между Россией и НАТО.Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные базы и ударные виы вооружения могут быть размещены на территории Финляндии и Швеции после их вступления в альянс.
https://1prime.ru/20240306/finland-845993516.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845792184_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_a9581db397a6a06556a7e0785b1ca6a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, нато, ядерное оружие, новости
Политика, РОССИЯ, США, НАТО, ядерное оружие, Новости
13:05 06.03.2024
 
Захарова назвала последствия размещения ядерного оружия на севере Европы

Захарова: ядерное оружие на севере Европы ослабит безопасность принимающих его стран

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПразднование Дня российского студенчества
Празднование Дня российского студенчества - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Расположение американского ядерного оружия в Северной Европе поспособствует ослаблению безопасности стран, принимающих это оружие. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В случае появления на севере Европы американского ядерного оружия безопасность принимающих это оружие стран не только не укрепится, а она явным образом пострадает", - отметила дипломат.
Захарова также подчеркнула, что другие страны континента не смогут оставить подобное решение без внимания. Кроме того, это создаст прямую угрозу для других стран Европы и заставит их пересмотреть свои меры безопасности. Она также отметила, что подобные объекты станут легитимными целями в случае военного столкновения между Россией и НАТО.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
В Финляндии назвали сроки принятия решения по транзиту ядерного оружия
09:57
Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные базы и ударные виы вооружения могут быть размещены на территории Финляндии и Швеции после их вступления в альянс.
 
ПолитикаРОССИЯСШАНАТОядерное оружиеНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала