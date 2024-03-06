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Молдавия приостановит действие ДОВСЕ - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Молдавия приостановит действие ДОВСЕ
Молдавия приостановит действие ДОВСЕ - 06.03.2024, ПРАЙМ
Молдавия приостановит действие ДОВСЕ
Правительство Молдавиии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом в ходе заседания кабмина сообщил... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T12:00+0300
2024-03-06T12:32+0300
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КИШИНЕВ, 6 мар - ПРАЙМ. Правительство Молдавиии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом в ходе заседания кабмина сообщил госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа."Учитывая коренное изменение обстоятельств, произошедших по сравнению с существовавшими на момент заключения Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, Молдавия приостанавливает действие Договора с возможностью возвращения к его реализации позднее", - отметил он.По словам Мижа, решение молдавского правительства вступит в силу через 150 дней после уведомления государств-участников. Предложенное решение также будет представлено парламенту и президенту Молдовы для утверждения. В настоящее время уже 21 страна приостановила свое участие в данном договоре.Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году представителями стран-членов НАТО и Варшавского договора и ограничивал использование боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных самолетов и ударных вертолетов. Россия денонсировала этот договор в 2023 году.
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молдавия, новости, довсе
МОЛДАВИЯ, Новости, Политика, ДОВСЕ
12:00 06.03.2024 (обновлено: 12:32 06.03.2024)
 
Молдавия приостановит действие ДОВСЕ

Мижа: Молдавия приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе

© Unsplash/Dorin SeremetКишинев, Молдова
Кишинев, Молдова
© Unsplash/Dorin Seremet
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КИШИНЕВ, 6 мар - ПРАЙМ. Правительство Молдавиии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом в ходе заседания кабмина сообщил госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа.
"Учитывая коренное изменение обстоятельств, произошедших по сравнению с существовавшими на момент заключения Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, Молдавия приостанавливает действие Договора с возможностью возвращения к его реализации позднее", - отметил он.
По словам Мижа, решение молдавского правительства вступит в силу через 150 дней после уведомления государств-участников. Предложенное решение также будет представлено парламенту и президенту Молдовы для утверждения. В настоящее время уже 21 страна приостановила свое участие в данном договоре.
Президент Молдавии Майя Санду
В Молдавии считают, что Россия блокирует европейский путь страны
1 марта, 11:53
Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году представителями стран-членов НАТО и Варшавского договора и ограничивал использование боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных самолетов и ударных вертолетов. Россия денонсировала этот договор в 2023 году.
 
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