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Молдавия приостановит действие ДОВСЕ

Молдавия приостановит действие ДОВСЕ - 06.03.2024, ПРАЙМ

Молдавия приостановит действие ДОВСЕ

Правительство Молдавиии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом в ходе заседания кабмина сообщил... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T12:00+0300

2024-03-06T12:00+0300

2024-03-06T12:32+0300

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КИШИНЕВ, 6 мар - ПРАЙМ. Правительство Молдавиии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом в ходе заседания кабмина сообщил госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа."Учитывая коренное изменение обстоятельств, произошедших по сравнению с существовавшими на момент заключения Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, Молдавия приостанавливает действие Договора с возможностью возвращения к его реализации позднее", - отметил он.По словам Мижа, решение молдавского правительства вступит в силу через 150 дней после уведомления государств-участников. Предложенное решение также будет представлено парламенту и президенту Молдовы для утверждения. В настоящее время уже 21 страна приостановила свое участие в данном договоре.Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году представителями стран-членов НАТО и Варшавского договора и ограничивал использование боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных самолетов и ударных вертолетов. Россия денонсировала этот договор в 2023 году.

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