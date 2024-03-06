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Раскрыта хитрая схема обмана россиян с "новым налогом"

Раскрыта хитрая схема обмана россиян с "новым налогом" - 06.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыта хитрая схема обмана россиян с "новым налогом"

Люди ревностно относятся к сумме налоговых платежей, стремясь не заплатить лишнего. Мошенники активно на этом спекулируют, и недавно изобрели новую схему... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T02:02+0300

2024-03-06T02:02+0300

2024-03-06T02:02+0300

эксклюзив

иван соловьев

мошенники

обман

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Люди ревностно относятся к сумме налоговых платежей, стремясь не заплатить лишнего. Мошенники активно на этом спекулируют, и недавно изобрели новую схему обмана, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Она работает так: от имени крупного банка из первой десятки аферисты рассылают по электронной почте предупреждения о том, что со счетов вскоре спишут новый налог - от десятков до сотен тысяч рублей. В письмах используют поддельные сайт, логотип и реквизиты банков.“В тексте пишут, что если срочно не зайти в личный кабинет банка и не подписать заявление об отказе от платежа, с вас ежемесячно будут списывать в бюджет огромные суммы. Это, разумеется, фейк, который создает цейтнот и панику”, - поясняет юрист.И тут “банк” заявляет: он уже позаботился о клиенте и предлагает легкий способ избежать ненужных трат. Для этого нужно просто перейти по ссылке из письма. При переходе открывается поддельный сайт "банка", где ничего не подозревающему клиенту и без пяти минут жертве обмана необходимо указать номер телефона и прочие данные для входа в личный кабинет и подписания "заявления об отмене налога".“Дальше все просто: обманщики видят этот номер, вводят его на настоящем сайте банка и получают доступ к личному кабинету. Ну а затем полный простор для "обезжиривания" жертвы - переводы, кредиты и т.д”, - рассказывает юрист.Чтобы не стать жертвой, необходимо помнить: любые налоговые вопросы следует выяснять только в ФНС, на сайте налоговой или в личном кабинете налогоплательщика."Банки не могут избавить человека от налоговой обязанности, а к любому письму, которое содержит предложение перейти по ссылке или ввести личные данные, необходимо относиться не просто критически и с подозрением, а как к прямому посягательству на ваши денежные средства”, - подытожил эксперт.

https://1prime.ru/20240217/843098716.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, иван соловьев, мошенники, обман