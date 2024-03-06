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Эксперт рассказал об уловке, к которой прибегают мошенники в Telegram

Эксперт рассказал об уловке, к которой прибегают мошенники в Telegram - 06.03.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал об уловке, к которой прибегают мошенники в Telegram

Мошенники стали подделывать "кружочки" - видеосообщения в Telegram, чтобы обманом выманить деньги - это еще один способ заполучить доверие жертвы, рассказал РИА | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T06:05+0300

2024-03-06T06:05+0300

2024-03-06T06:05+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мошенники стали подделывать "кружочки" - видеосообщения в Telegram, чтобы обманом выманить деньги - это еще один способ заполучить доверие жертвы, рассказал РИА Новости ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров. "Кражу телеграм-аккаунтов и фейковые рассылки с просьбой одолжить денег мошенники используют достаточно давно, так в начале года к ним добавились аудио-сообщения с голосом реального владельца, как взятые из переписок, так и сгенерированные с помощью нейросетей, а сейчас - сгенерированные "кружочки"... Для мошенников такой "кружочек" Telegram - это еще один способ заполучить доверие жертвы, подкрепив переписку изображением настоящего владельца аккаунта", - сказал Егоров. Эксперт рассказал, что для создания поддельных видеосообщений не нужно обладать особенными знаниями. Сейчас есть десятки инструментов для генерации видео и аудиодипфейков - для этого нужно фото лица настоящего владельца аккаунта Telegram. Руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина рассказала в беседе с агентством, что число мошенничеств с использованием дипфейков увеличивается с каждым годом. Атаке подвергаются не только обычные пользователи, но и отдельные организации - в частности, атакуют конкретных сотрудников с намерением вынудить их сделать определенное действие. По ее мнению, количество подобных атак будет только увеличиваться. "Любая возникающая технология несет угрозу для кибербезопасности, и дипфейки здесь не исключение. Появятся новые риски, однако стоит понимать, что вместе с этим и найдутся способы, как эти риски снизить", - отметила Зиновкина. Эксперты дали несколько рекомендаций, которые помогут не попасться на уловки мошенников. Для начала, необходимо защитить аккаунт в мессенджере и поставить двухфакторную аутентификацию, не переходить по подозрительным ссылкам и не распространять информацию о себе. Важно соблюдать принцип "нулевого" доверия - не верить всему, что получаешь через интернет. Что касается видеосообщений, можно попробовать определить их подлинность при помощи таких признаков, как, например, неестественная мимика, странное моргание глаз.

https://1prime.ru/20240228/845689268.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мошенники, telegram