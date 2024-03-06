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В OpenAI заявили о личном решении Маска сделать компанию коммерческой

В OpenAI заявили о личном решении Маска сделать компанию коммерческой - 06.03.2024, ПРАЙМ

В OpenAI заявили о личном решении Маска сделать компанию коммерческой

Компания-разработчик чат-бота ChatGPT - OpenAI - утверждает, что предприниматель Илон Маск, "обвинивший" компанию в использовании технологий искусственного... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T12:31+0300

2024-03-06T12:31+0300

2024-03-06T12:31+0300

илон маск

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Компания-разработчик чат-бота ChatGPT - OpenAI - утверждает, что предприниматель Илон Маск, "обвинивший" компанию в использовании технологий искусственного интеллекта ради выгоды, сам поддерживал план преобразования этой некоммерческой организации в коммерческую и привлечения в неё 1 миллиарда долларов и более, следует из сообщения на сайте OpenAI. Ранее Маск подал в суд на компанию, обвинив её в нарушении условий контрактов и недобросовестном ведении бизнеса. Миллиардер считает, что OpenAI превратилась в "дочку" Microsoft и улучшает технологии искусственного интеллекта "для увеличения доходов Microsoft, а не для блага человечества". Маск просит суд выпустить постановление, которое не позволит компании OpenAI и ее руководству, а также Microsoft получать прибыль от распространения технологий искусственного интеллекта. OpenAI, в свою очередь, категорически не согласна с претензиями Маска. "Запуская OpenAI в конце 2015 года, Грег и Сэм изначально планировали собрать 100 миллионов долларов", — написали на сайте её сооснователи Сэм Альтман, Грег Брокман и Илья Суцкевер. "Но Маск сказал в электронном письме: "Нам нужно привлечь гораздо большую сумму, чем 100 миллионов долларов, чтобы не показаться безнадежными... Я думаю, нам следует сказать, что мы начинаем с обязательного финансирования в 1 миллиард долларов", - добавили они. Первоначальная некоммерческая структура OpenAI препятствовала ее способности привлекать средства от традиционных инвесторов. "В конце 2017 года мы с Илоном решили, что следующим шагом будет... создание коммерческой организации. Илон хотел иметь контрольный пакет акций, первоначальный контроль над советом директоров и стать генеральным директором. В процессе этих обсуждений он приостановил финансирование", - также написали бизнесмены. По их словам, они не смогли тогда договориться с Маском о коммерческих условиях, затем Маск предложил объединить OpenAI с Tesla.

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илон маск, openai, новости