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Российский "Леруа Мерлен" сменил название юрлица

Российский "Леруа Мерлен" сменил название юрлица - 06.03.2024, ПРАЙМ

Российский "Леруа Мерлен" сменил название юрлица

Российский "Леруа Мерлен" (Leroy Merlin) сменил название юрлица с "Леруа Мерлен Восток" на "Ле Монлид", однако менять бренд компания пока не намерена. | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T10:54+0300

2024-03-06T10:54+0300

2024-03-06T11:38+0300

россия

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский "Леруа Мерлен" (Leroy Merlin) сменил название юрлица с "Леруа Мерлен Восток" на "Ле Монлид", однако менять бренд компания пока не намерена.Смена юрлица отражена в ЕГРЮЛ.Как прокомментировали РИА Недвижимость в компании, смена названия проведена в передачи управления локальному менеджменту."В частности, 5 марта 2024 года юридическое наименование ООО "Леруа Мерлен Восток" сменилось на ООО "Ле Монлид" без изменения юридического лица. Решений о ребрендинге на текущий момент не принято", - рассказали в пресс-службе ритейлера.Переименование не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников торговой сети, добавили в компании.Leroy Merlin - французская сеть гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Ее владелец - группа ADEO – в 2022 году приняла решение прекратить финансирование российского подразделения. В марте 2023-го в ADEO сообщили, что намерены передать его локальному менеджменту. В конце прошлого года владельцем 99,99% в ООО "Леруа Мерлен Восток" стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. АО "Груп АДЕО" принадлежит в нем 0,01%.

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россия, леруа мерлен, название, новости