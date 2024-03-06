https://1prime.ru/20240306/nefteprodukty-845987842.html

Россия полностью заместила выпавшие доходы от поставки нефтепродуктов в ЕС

Россия полностью заместила выпавшие доходы от поставки нефтепродуктов в ЕС - 06.03.2024, ПРАЙМ

Россия полностью заместила выпавшие доходы от поставки нефтепродуктов в ЕС

Россия в 2023 году заработала на поставках нефтепродуктов крупным покупателям 32,2 миллиарда долларов, при этом полностью заместив выпавшие доходы от поставок... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T06:21+0300

2024-03-06T06:21+0300

2024-03-06T06:21+0300

экономика

экспорт нефтепродуктов

россия

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_0:131:3153:1904_1920x0_80_0_0_8e619a4c27738a38fe3157f263c0f7ab.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия в 2023 году заработала на поставках нефтепродуктов крупным покупателям 32,2 миллиарда долларов, при этом полностью заместив выпавшие доходы от поставок европейским странам, следует из расчетов РИА Новости. Агентство изучило данные национальных статслужб крупнейших покупателей российских нефтепродуктов - Турции, Китая, Индии, Бразилии и ЕС. При анализе сравнивалась средняя стоимость поставок в 2019-2021 годах и 2023 году. Данные за 2022 год не берутся из-за аномальных колебаний в стоимости импорта, как на фоне изменения цен, так и объемов поставок. Евросоюз до введения санкций закупал у России нефтепродуктов в среднем на 24,3 миллиарда долларов в год, при этом в прошлом году закупки составили лишь 3,4 миллиарда. В результате объем выпавших доходов от поставок в эти страны составил 20,9 миллиарда долларов. При этом четыре крупнейших покупателя российских нефтепродуктов - Турция, Китай, Индия и Бразилия - нарастили закупки в прошлом году в 5,5 раза по сравнению со средним значением в 2019-2021 годах, до 28,8 миллиарда долларов. Главным покупателем российских нефтепродуктов была Турция - она приобрела их на 11,8 миллиарда долларов против 3,4 миллиарда долларов в среднем за 2019-2021 годы. Далее идут Китай, который нарастил закупки в 6,7 раза - до 7,3 миллиарда долларов, Бразилия - в 24 раза, до 5,3 миллиарда долларов и Индия - почти в 9 раз, до 4,5 миллиарда долларов. В результате положительная "разница" между покупками четырех вышеназванных стран и выпадающими покупками ЕС составила 2,7 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20230910/841702623.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

экспорт нефтепродуктов, россия, санкции против рф