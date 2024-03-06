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Россия полностью заместила выпавшие доходы от поставки нефтепродуктов в ЕС - 06.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240306/nefteprodukty-845987842.html
Россия полностью заместила выпавшие доходы от поставки нефтепродуктов в ЕС
Россия полностью заместила выпавшие доходы от поставки нефтепродуктов в ЕС - 06.03.2024, ПРАЙМ
Россия полностью заместила выпавшие доходы от поставки нефтепродуктов в ЕС
Россия в 2023 году заработала на поставках нефтепродуктов крупным покупателям 32,2 миллиарда долларов, при этом полностью заместив выпавшие доходы от поставок... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T06:21+0300
2024-03-06T06:21+0300
экономика
экспорт нефтепродуктов
россия
санкции против рф
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия в 2023 году заработала на поставках нефтепродуктов крупным покупателям 32,2 миллиарда долларов, при этом полностью заместив выпавшие доходы от поставок европейским странам, следует из расчетов РИА Новости. Агентство изучило данные национальных статслужб крупнейших покупателей российских нефтепродуктов - Турции, Китая, Индии, Бразилии и ЕС. При анализе сравнивалась средняя стоимость поставок в 2019-2021 годах и 2023 году. Данные за 2022 год не берутся из-за аномальных колебаний в стоимости импорта, как на фоне изменения цен, так и объемов поставок. Евросоюз до введения санкций закупал у России нефтепродуктов в среднем на 24,3 миллиарда долларов в год, при этом в прошлом году закупки составили лишь 3,4 миллиарда. В результате объем выпавших доходов от поставок в эти страны составил 20,9 миллиарда долларов. При этом четыре крупнейших покупателя российских нефтепродуктов - Турция, Китай, Индия и Бразилия - нарастили закупки в прошлом году в 5,5 раза по сравнению со средним значением в 2019-2021 годах, до 28,8 миллиарда долларов. Главным покупателем российских нефтепродуктов была Турция - она приобрела их на 11,8 миллиарда долларов против 3,4 миллиарда долларов в среднем за 2019-2021 годы. Далее идут Китай, который нарастил закупки в 6,7 раза - до 7,3 миллиарда долларов, Бразилия - в 24 раза, до 5,3 миллиарда долларов и Индия - почти в 9 раз, до 4,5 миллиарда долларов. В результате положительная "разница" между покупками четырех вышеназванных стран и выпадающими покупками ЕС составила 2,7 миллиарда долларов.
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экспорт нефтепродуктов, россия, санкции против рф
Экономика, экспорт нефтепродуктов, РОССИЯ, санкции против РФ
06:21 06.03.2024
 
Россия полностью заместила выпавшие доходы от поставки нефтепродуктов в ЕС

Россия заместила выпавшие доходы от поставки нефтепродуктов в Евросоюз, получив $32,2 млрд

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия в 2023 году заработала на поставках нефтепродуктов крупным покупателям 32,2 миллиарда долларов, при этом полностью заместив выпавшие доходы от поставок европейским странам, следует из расчетов РИА Новости.
Агентство изучило данные национальных статслужб крупнейших покупателей российских нефтепродуктов - Турции, Китая, Индии, Бразилии и ЕС. При анализе сравнивалась средняя стоимость поставок в 2019-2021 годах и 2023 году. Данные за 2022 год не берутся из-за аномальных колебаний в стоимости импорта, как на фоне изменения цен, так и объемов поставок.
Евросоюз до введения санкций закупал у России нефтепродуктов в среднем на 24,3 миллиарда долларов в год, при этом в прошлом году закупки составили лишь 3,4 миллиарда. В результате объем выпавших доходов от поставок в эти страны составил 20,9 миллиарда долларов.
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2023
Россия в августе заметно нарастила экспорт нефтепродуктов в Бразилию
10 сентября 2023, 08:09
При этом четыре крупнейших покупателя российских нефтепродуктов - Турция, Китай, Индия и Бразилия - нарастили закупки в прошлом году в 5,5 раза по сравнению со средним значением в 2019-2021 годах, до 28,8 миллиарда долларов.
Главным покупателем российских нефтепродуктов была Турция - она приобрела их на 11,8 миллиарда долларов против 3,4 миллиарда долларов в среднем за 2019-2021 годы. Далее идут Китай, который нарастил закупки в 6,7 раза - до 7,3 миллиарда долларов, Бразилия - в 24 раза, до 5,3 миллиарда долларов и Индия - почти в 9 раз, до 4,5 миллиарда долларов.
В результате положительная "разница" между покупками четырех вышеназванных стран и выпадающими покупками ЕС составила 2,7 миллиарда долларов.
 
Экономикаэкспорт нефтепродуктовРОССИЯсанкции против РФ
 
 
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