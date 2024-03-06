https://1prime.ru/20240306/peskov-846009272.html

Песков рассказал, чего на самом деле хочет Россия от партнеров

Песков рассказал, чего на самом деле хочет Россия от партнеров - 06.03.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал, чего на самом деле хочет Россия от партнеров

Россия хочет, чтобы отношения между государствами были взаимовыгодными, основывались на принципе учета взаимных интересов, но в мире не так. Такое мнение... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T13:35+0300

2024-03-06T13:35+0300

2024-03-06T13:45+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия хочет, чтобы отношения между государствами были взаимовыгодными, основывались на принципе учета взаимных интересов, но в мире не так. Такое мнение выразил официальный пердставитель Кремля Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание"."И если совсем все упростить, то такими же мы видим отношения между государствами. Мы хотим, чтобы они были взаимовыгодными, чтобы они основывались на принципах взаимного уважения, учета взаимных интересов, учета озабоченностей друг друга и так далее, и тому подобное. Однако, к сожалению, в мире не так", - отметил он.Кроме того, российская сторона готова сотрудничать с теми, кто в этом заинтересован и готов к равноправным взаимовыгодным отношениям. Россия также продолжит работу над развитием и укрпелением двусторонних отношений со своими партнерами, в число которых входит большинство государств мира, заметил политик."Мы будем ждать, когда меньшинство стран этого мира придут в себя, и когда они присоединятся к тому большинству, которые хотят нормальных отношений. У нас хватит на это терпения", - отметил Песков.Он также добавил, что среди важных партнеров России стоит отметить Монголию, которая издавна была союзником и партнером нашей страны.Пресс-секретарь президента России заключил, что Москва, ко всему прочему, не потерпит попытки вмешаться во внутреннюю политику страны. Несмотря на то, что Россия может столкнуться с проблемами в отношениях с некоторыми политиками или режимами, у нее никогда не будет проблем с народами других государств.

https://1prime.ru/20240301/carlson-845785590.html

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россия, сотрудничество, страны, новости, дмитрий песков