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Песков объяснил, что военные сделают с самолетами США над Россией - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Песков объяснил, что военные сделают с самолетами США над Россией
Песков объяснил, что военные сделают с самолетами США над Россией - 06.03.2024, ПРАЙМ
Песков объяснил, что военные сделают с самолетами США над Россией
Если американские самолеты полетят над российской территорией, военные сделают так, чтобы они горели и падали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T14:14+0300
2024-03-06T14:21+0300
дмитрий песков
европа
сша
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Если американские самолеты полетят над российской территорией, военные сделают так, чтобы они горели и падали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Американские танки уже ездят по территории России, военные уничтожают их и продолжат это делать впредь. "И если полетят над нашей территорией американские самолеты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали", - сказал он.Говоря о возможности участия войск стран ЕС в конфликте на Украине, о которой в последнее время часто говорят руководители этих государств, Песков констатировал, что они все играют с огнем. Это крайне безответственное поведение для политиков, добавил он. Даже сам факт обсуждения возможности отправки военных ЕС на Украину уже опасен.Песков выступил на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
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дмитрий песков, европа, сша
Дмитрий Песков, ЕВРОПА, США
14:14 06.03.2024 (обновлено: 14:21 06.03.2024)
 
Песков объяснил, что военные сделают с самолетами США над Россией

Песков: если над РФ полетят самолеты США, военные сделают так, чтобы они падали

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ВМФ в Сочи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ВМФ в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Если американские самолеты полетят над российской территорией, военные сделают так, чтобы они горели и падали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Американские танки уже ездят по территории России, военные уничтожают их и продолжат это делать впредь. "И если полетят над нашей территорией американские самолеты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали", - сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ВМФ в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
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Говоря о возможности участия войск стран ЕС в конфликте на Украине, о которой в последнее время часто говорят руководители этих государств, Песков констатировал, что они все играют с огнем. Это крайне безответственное поведение для политиков, добавил он. Даже сам факт обсуждения возможности отправки военных ЕС на Украину уже опасен.
Песков выступил на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
 
Дмитрий ПесковЕВРОПАСША
 
 
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