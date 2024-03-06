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Отношения России и США ухудшились как никогда, заявил Песков - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Отношения России и США ухудшились как никогда, заявил Песков
Отношения России и США ухудшились как никогда, заявил Песков - 06.03.2024, ПРАЙМ
Отношения России и США ухудшились как никогда, заявил Песков
Отношений между Россией и США хуже, чем сейчас, еще не было, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T14:14+0300
2024-03-06T14:14+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Отношений между Россией и США хуже, чем сейчас, еще не было, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Сейчас не очень обстановка в наших отношениях - хуже, наверное, еще не было", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".По словам пресс-секретаря президента России, Соединенные Штаты воюют против России и ездят по ее территории, однако ездят до какого-то момента, а потом горят. Несмотря на то, интересы российской и американской сторон могут во многом не совпадать, это не говорит об отсутствии двустороннего диалога по ряду проблем.Песков подчеркнул, что сегодня стратегическую безопасность в мире способны обеспечить только Россия и Соединенные Штаты, так как именно они располагают крупнейшим арсеналом ядерного оружия.Представитель Кремля заключил, что Россия выражает надежду, что американская сторона поймет, что Москва и Вашингтон не враги. "Мы признательны вам за то, что несмотря на то, что ваше решение ехать сюда как минимум не приветствовалось там, мы признательны вам, что вы здесь. Если вы здесь и ваша делегация здесь - это говорит о том, что рано или поздно осознание того, что народы Америки и России - это не враги, все-таки придет, оно придет к вам. У нас нет антиамериканизма", - заключил Песков.
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россия, сша, дмитрий песков, новости
РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Новости
14:14 06.03.2024
 
Отношения России и США ухудшились как никогда, заявил Песков

Песков: отношений между Россией и США хуже, чем сейчас, еще не было

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Отношений между Россией и США хуже, чем сейчас, еще не было, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Сейчас не очень обстановка в наших отношениях - хуже, наверное, еще не было", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
По словам пресс-секретаря президента России, Соединенные Штаты воюют против России и ездят по ее территории, однако ездят до какого-то момента, а потом горят. Несмотря на то, интересы российской и американской сторон могут во многом не совпадать, это не говорит об отсутствии двустороннего диалога по ряду проблем.
Песков подчеркнул, что сегодня стратегическую безопасность в мире способны обеспечить только Россия и Соединенные Штаты, так как именно они располагают крупнейшим арсеналом ядерного оружия.
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Представитель Кремля заключил, что Россия выражает надежду, что американская сторона поймет, что Москва и Вашингтон не враги. "Мы признательны вам за то, что несмотря на то, что ваше решение ехать сюда как минимум не приветствовалось там, мы признательны вам, что вы здесь. Если вы здесь и ваша делегация здесь - это говорит о том, что рано или поздно осознание того, что народы Америки и России - это не враги, все-таки придет, оно придет к вам. У нас нет антиамериканизма", - заключил Песков.
 
РОССИЯСШАДмитрий ПесковНовости
 
 
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