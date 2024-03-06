https://1prime.ru/20240306/peskov-846015760.html

Россия успешно развивается вопреки санкциям, заявил Песков

Россия успешно развивается вопреки санкциям, заявил Песков - 06.03.2024, ПРАЙМ

Россия успешно развивается вопреки санкциям, заявил Песков

Россия успешно развивается, вопреки санкциям, которые вызывают проблемы, но не действую. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T14:33+0300

2024-03-06T14:33+0300

2024-03-06T14:33+0300

россия

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия успешно развивается, вопреки санкциям, которые вызывают проблемы, но не действую. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" на Всероссийском фестивале молодёжи на федеральной территории Сириус."Они несут проблемы, но они не работают. И я хочу только понадеяться, что мы и дальше эффективно будем эти санкции превращать в наши дивиденды", - отметил пресс-секретарь президента.По его мнению, в этом случае дивидендами являются внутренняя мобилизация ресурсов, усиленная работа по освоению новых технологий, компенсация секторов экономики, из которых уходят иностранцы.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США.В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20240306/846013576.html

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россия, дмитрий песков, новости