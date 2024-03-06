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"Почта России" возобновила доставку в Новую Зеландию

"Почта России" возобновила доставку в Новую Зеландию - 06.03.2024, ПРАЙМ

"Почта России" возобновила доставку в Новую Зеландию

"Почта России" возобновила доставку в Новую Зеландию, почтовое сообщение с этой страной было приостановлено в первом квартале 2022 года, рассказали РИА Новости... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T11:31+0300

2024-03-06T11:31+0300

2024-03-06T11:31+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. "Почта России" возобновила доставку в Новую Зеландию, почтовое сообщение с этой страной было приостановлено в первом квартале 2022 года, рассказали РИА Новости в компании. "Почта России" восстановила почтовое сообщение с Новой Зеландией. Клиенты вновь могут отправлять туда международные EMS-отправления. … До остановки почтового сообщения между странами в 1-м квартале 2022 года среднее количество почтовых отправлений от физических и юридических лиц в Новую Зеландию составляло более 1 000 в месяц", - сказали в компании. До приостановки сообщения между странами более трети (35%) отправлений совершались из Москвы и Московской области, около 13% – из северо-западной части России, и почти 12% – с Дальнего Востока. Российские компании отправляли в Новую Зеландию предметы интерьера, игрушки, товары для досуга и отдыха, музыкальные инструменты, а также профессиональное оборудование для кулинарии. В "Почте России" уточнили, что посылки в Новую Зеландию идут транзитом через Европу, сроки доставки в страну составляют от 20 календарных дней. "Почта России" соединяет людей не только в нашей стране, но и во всех частях света. В прошлом году мы расширили географию доставки, открыв российским предпринимателям и физическим лицам возможность отправлять посылки еще в 13 стран Африки, Азии и Южной Америки. Будем стремиться к тому, чтобы возобновление почтового сообщения с Новой Зеландией стало только началом позитивного тренда этого года", – прокомментировал генеральный директор "Почты России" Михаил Волков. Как отметили в компании, в прошлом году "колоссально" выросло количество отправлений в страны Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. "Например, почтовый поток в Алжир с 2022 года увеличился более чем в 5 раз, в Мексику - более чем вдвое, в Таиланд - на треть, а в ОАЭ - на 20% с лишним. Также очень высокие показатели были у Сербии: количество отправлений в страну выросло год к году почти на 70%", - добавили в "Почте России".

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