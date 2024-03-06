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"Ростех" застраховал свои предприятия от атак беспилотников
"Ростех" застраховал свои предприятия от атак беспилотников - 06.03.2024, ПРАЙМ
"Ростех" застраховал свои предприятия от атак беспилотников
"Ростех" застраховал свои предприятия от атак беспилотников, это позволит оперативно получать возмещение ущерба, а также улучшить систему защиты от дронов,... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T09:35+0300
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2024-03-06T09:35+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. "Ростех" застраховал свои предприятия от атак беспилотников, это позволит оперативно получать возмещение ущерба, а также улучшить систему защиты от дронов, сообщили в госкорпорации. "Предприятия корпорации смогут оперативно возместить ущерб от атак беспилотных летательных аппаратов, а также улучшить систему защиты от дронов. Новый вид страховых услуг предоставит некоммерческая организация "РТ-Взаимное страхование", - говорится в сообщении. Отмечается, что специализированная компания "Ростеха" поможет промышленным предприятиям не только компенсировать потери в случае ЧП, но и приобрести комплексы для борьбы с беспилотниками в рамках мероприятий, направленных на снижение рисков. "По условиям договора взаимного страхования атака дрона должна быть подтверждена компетентными органами. После этого страховщик оперативно оценивает ущерб и возмещает убыток в объеме безусловно причитающейся суммы. Цель – восстановить работоспособность предприятия в кратчайшие сроки", - пояснили в "Ростехе". Как отметили в компании, на текущий момент самой крупной страховой выплатой стало возмещение ущерба Загорскому оптико-механическому заводу после взрыва пиротехники летом 2023 года.
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россия, ростех, новости
"Ростех" застраховал свои предприятия от атак беспилотников
"Ростех" застраховал свои предприятия от атак БПЛА, что позволит улучшить систему защиты
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. "Ростех" застраховал свои предприятия от атак беспилотников, это позволит оперативно получать возмещение ущерба, а также улучшить систему защиты от дронов, сообщили в госкорпорации.
"Предприятия корпорации смогут оперативно возместить ущерб от атак беспилотных летательных аппаратов, а также улучшить систему защиты от дронов. Новый вид страховых услуг предоставит некоммерческая организация "РТ-Взаимное страхование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специализированная компания "Ростеха" поможет промышленным предприятиям не только компенсировать потери в случае ЧП, но и приобрести комплексы для борьбы с беспилотниками в рамках мероприятий, направленных на снижение рисков.
"Ростех" начал готовить специалистов по борьбе с дронами
"По условиям договора взаимного страхования атака дрона должна быть подтверждена компетентными органами. После этого страховщик оперативно оценивает ущерб и возмещает убыток в объеме безусловно причитающейся суммы. Цель – восстановить работоспособность предприятия в кратчайшие сроки", - пояснили в "Ростехе".
Как отметили в компании, на текущий момент самой крупной страховой выплатой стало возмещение ущерба Загорскому оптико-механическому заводу после взрыва пиротехники летом 2023 года.