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"Сбер" снизил минимальную сумму перевода в Индию - 06.03.2024, ПРАЙМ
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"Сбер" снизил минимальную сумму перевода в Индию
"Сбер" снизил минимальную сумму перевода в Индию - 06.03.2024, ПРАЙМ
"Сбер" снизил минимальную сумму перевода в Индию
Сбербанк снизил минимальную сумму перевода в Индию с 50 тысяч рупий до 100 рупий, сообщает пресс-служба кредитной организации. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T10:02+0300
2024-03-06T10:02+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Сбербанк снизил минимальную сумму перевода в Индию с 50 тысяч рупий до 100 рупий, сообщает пресс-служба кредитной организации. "Сбер" снизил минимальную сумму перевода в Индию: с 50 тысяч рупий до 100 рупий", - говорится в сообщении. Уточняется, что перевести деньги можно с дебетовой карты или накопительного счета в любые индийские банки в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" или его веб-версии. Для этого нужно выбрать рупию в качестве валюты перевода - актуальный курс конвертации появится сразу. Переводить деньги также можно со сберегательного счета в "Сбере", открытого в рупиях. В Сбербанке подчеркнули, что комиссия банка составляет 1% от суммы перевода, а срок доставки средств - до трех рабочих дней.
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индия, переводы, новости
ИНДИЯ, переводы, Новости
10:02 06.03.2024
 
"Сбер" снизил минимальную сумму перевода в Индию

"Сбер" снизил минимальную сумму перевода в Индию до 100 рупий

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром-2022"
Международная промышленная выставка Иннопром-2022 - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Сбербанк снизил минимальную сумму перевода в Индию с 50 тысяч рупий до 100 рупий, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Сбер" снизил минимальную сумму перевода в Индию: с 50 тысяч рупий до 100 рупий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что перевести деньги можно с дебетовой карты или накопительного счета в любые индийские банки в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" или его веб-версии. Для этого нужно выбрать рупию в качестве валюты перевода - актуальный курс конвертации появится сразу. Переводить деньги также можно со сберегательного счета в "Сбере", открытого в рупиях.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
"Сбер" оценил финансовый эффект от внедрения ИИ
28 февраля, 10:30
В Сбербанке подчеркнули, что комиссия банка составляет 1% от суммы перевода, а срок доставки средств - до трех рабочих дней.
 
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