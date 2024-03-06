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"Сбер" снизил минимальную сумму перевода в Индию

"Сбер" снизил минимальную сумму перевода в Индию - 06.03.2024, ПРАЙМ

"Сбер" снизил минимальную сумму перевода в Индию

Сбербанк снизил минимальную сумму перевода в Индию с 50 тысяч рупий до 100 рупий, сообщает пресс-служба кредитной организации. | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T10:02+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Сбербанк снизил минимальную сумму перевода в Индию с 50 тысяч рупий до 100 рупий, сообщает пресс-служба кредитной организации. "Сбер" снизил минимальную сумму перевода в Индию: с 50 тысяч рупий до 100 рупий", - говорится в сообщении. Уточняется, что перевести деньги можно с дебетовой карты или накопительного счета в любые индийские банки в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" или его веб-версии. Для этого нужно выбрать рупию в качестве валюты перевода - актуальный курс конвертации появится сразу. Переводить деньги также можно со сберегательного счета в "Сбере", открытого в рупиях. В Сбербанке подчеркнули, что комиссия банка составляет 1% от суммы перевода, а срок доставки средств - до трех рабочих дней.

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