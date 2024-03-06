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Совфед одобрил запрет рекламы у иноагентов - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Совфед одобрил запрет рекламы у иноагентов
Совфед одобрил запрет рекламы у иноагентов - 06.03.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил запрет рекламы у иноагентов
Совет Федерации одобрил закон, который запретит лицам со статусом иноагента публиковать рекламу российских физлиц и юрлиц на своих информационных ресурсах. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T11:08+0300
2024-03-06T11:53+0300
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новости
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который запретит лицам со статусом иноагента публиковать рекламу российских физлиц и юрлиц на своих информационных ресурсах. Соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, авторами инициативы выступили 395 политиков.В Федеральный закон "О рекламе" вносятся изменения, согласно которым не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента и реклама информационных ресурсов иностранных агентов. Рекламодатель и рекламораспространитель будут нести ответственность за нарушение установленных требований. Иностранный агент – это физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно занимается политической и финансовой деятельностью в интересах иностранного государства, говорится в данных открытых источников.
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россия, совфед, иноагенты, новости
РОССИЯ, Совфед, иноагенты, Новости
11:08 06.03.2024 (обновлено: 11:53 06.03.2024)
 
Совфед одобрил запрет рекламы у иноагентов

Совфед одобрил закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который запретит лицам со статусом иноагента публиковать рекламу российских физлиц и юрлиц на своих информационных ресурсах.
Соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, авторами инициативы выступили 395 политиков.
В Федеральный закон "О рекламе" вносятся изменения, согласно которым не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента и реклама информационных ресурсов иностранных агентов. Рекламодатель и рекламораспространитель будут нести ответственность за нарушение установленных требований.
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Иностранный агент – это физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно занимается политической и финансовой деятельностью в интересах иностранного государства, говорится в данных открытых источников.
 
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