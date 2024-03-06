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Совфед одобрил запрет рекламы у иноагентов

Совфед одобрил запрет рекламы у иноагентов - 06.03.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил запрет рекламы у иноагентов

Совет Федерации одобрил закон, который запретит лицам со статусом иноагента публиковать рекламу российских физлиц и юрлиц на своих информационных ресурсах. | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T11:08+0300

2024-03-06T11:08+0300

2024-03-06T11:53+0300

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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который запретит лицам со статусом иноагента публиковать рекламу российских физлиц и юрлиц на своих информационных ресурсах. Соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, авторами инициативы выступили 395 политиков.В Федеральный закон "О рекламе" вносятся изменения, согласно которым не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента и реклама информационных ресурсов иностранных агентов. Рекламодатель и рекламораспространитель будут нести ответственность за нарушение установленных требований. Иностранный агент – это физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно занимается политической и финансовой деятельностью в интересах иностранного государства, говорится в данных открытых источников.

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россия, совфед, иноагенты, новости