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Совфед одобрил запрет рекламы у иноагентов
Совфед одобрил запрет рекламы у иноагентов - 06.03.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил запрет рекламы у иноагентов
Совет Федерации одобрил закон, который запретит лицам со статусом иноагента публиковать рекламу российских физлиц и юрлиц на своих информационных ресурсах. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T11:08+0300
2024-03-06T11:08+0300
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который запретит лицам со статусом иноагента публиковать рекламу российских физлиц и юрлиц на своих информационных ресурсах. Соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, авторами инициативы выступили 395 политиков.В Федеральный закон "О рекламе" вносятся изменения, согласно которым не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента и реклама информационных ресурсов иностранных агентов. Рекламодатель и рекламораспространитель будут нести ответственность за нарушение установленных требований. Иностранный агент – это физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно занимается политической и финансовой деятельностью в интересах иностранного государства, говорится в данных открытых источников.
https://1prime.ru/20240305/volodin-845908320.html
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РОССИЯ, Совфед, иноагенты, Новости
Совфед одобрил запрет рекламы у иноагентов
Совфед одобрил закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который запретит лицам со статусом иноагента публиковать рекламу российских физлиц и юрлиц на своих информационных ресурсах.
Соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, авторами инициативы выступили 395 политиков.
В Федеральный закон "О рекламе" вносятся изменения, согласно которым не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента и реклама информационных ресурсов иностранных агентов. Рекламодатель и рекламораспространитель будут нести ответственность за нарушение установленных требований.
Володин раскрыл, какой объем доходов потеряют иноагенты
Иностранный агент – это физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно занимается политической и финансовой деятельностью в интересах иностранного государства, говорится в данных открытых источников.