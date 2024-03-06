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ВВС Тайваня впервые за много лет проведут ночные учения - 06.03.2024, ПРАЙМ
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ВВС Тайваня впервые за много лет проведут ночные учения
ВВС Тайваня впервые за много лет проведут ночные учения - 06.03.2024, ПРАЙМ
ВВС Тайваня впервые за много лет проведут ночные учения
Военно-воздушные силы Тайваня впервые за последние годы проведут ночные учения в воздушном пространстве над водами вокруг острова, чтобы улучшить подготовку... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T13:56+0300
2024-03-06T13:56+0300
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ПЕКИН, 6 мар - ПРАЙМ. Военно-воздушные силы Тайваня впервые за последние годы проведут ночные учения в воздушном пространстве над водами вокруг острова, чтобы улучшить подготовку пилотов к ведению боевых действий в различных условиях, передает Центральное информационное агентство Тайваня.Согласно сообщению, учения будут проводиться с вечера шестого марта до раннего утра седьмого марта и включат в себя задействование баз ВВС в разных городах, а также участие американских, французских и тайваньских истребителей.Ранее ВВС не проводили ночных вылетов из-за опасений потревожить жителей громким шумом самолетов. Тем не менее, штаб ВВС уже проинформировал общественность о предстоящих вылетах и принес извинения за возможные неудобства.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, который Китай осудил, расценив его как поддержку тайваньского сепаратизма, на фоне чего провел масштабные военные учения.
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ввс, учения, новости
ВВС, учения, Новости
13:56 06.03.2024
 
ВВС Тайваня впервые за много лет проведут ночные учения

ВВС Тайваня впервые за много лет проведут ночные учения в акватории вокруг острова

© AFP / Mandy Cheng Вертолёт производства США AH-64E Apache ВВС Тайваня
Вертолёт производства США AH-64E Apache ВВС Тайваня - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© AFP / Mandy Cheng
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ПЕКИН, 6 мар - ПРАЙМ. Военно-воздушные силы Тайваня впервые за последние годы проведут ночные учения в воздушном пространстве над водами вокруг острова, чтобы улучшить подготовку пилотов к ведению боевых действий в различных условиях, передает Центральное информационное агентство Тайваня.
Согласно сообщению, учения будут проводиться с вечера шестого марта до раннего утра седьмого марта и включат в себя задействование баз ВВС в разных городах, а также участие американских, французских и тайваньских истребителей.
Флаг Тайваня - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2024
Китай разместил четыре военных корабля вокруг Тайваня, пишет СМИ
29 января, 08:21
Ранее ВВС не проводили ночных вылетов из-за опасений потревожить жителей громким шумом самолетов. Тем не менее, штаб ВВС уже проинформировал общественность о предстоящих вылетах и принес извинения за возможные неудобства.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, который Китай осудил, расценив его как поддержку тайваньского сепаратизма, на фоне чего провел масштабные военные учения.
 
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