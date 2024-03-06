https://1prime.ru/20240306/tayvan-846011231.html
ВВС Тайваня впервые за много лет проведут ночные учения
ВВС Тайваня впервые за много лет проведут ночные учения - 06.03.2024, ПРАЙМ
ВВС Тайваня впервые за много лет проведут ночные учения
Военно-воздушные силы Тайваня впервые за последние годы проведут ночные учения в воздушном пространстве над водами вокруг острова, чтобы улучшить подготовку... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T13:56+0300
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2024-03-06T13:56+0300
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ПЕКИН, 6 мар - ПРАЙМ. Военно-воздушные силы Тайваня впервые за последние годы проведут ночные учения в воздушном пространстве над водами вокруг острова, чтобы улучшить подготовку пилотов к ведению боевых действий в различных условиях, передает Центральное информационное агентство Тайваня.Согласно сообщению, учения будут проводиться с вечера шестого марта до раннего утра седьмого марта и включат в себя задействование баз ВВС в разных городах, а также участие американских, французских и тайваньских истребителей.Ранее ВВС не проводили ночных вылетов из-за опасений потревожить жителей громким шумом самолетов. Тем не менее, штаб ВВС уже проинформировал общественность о предстоящих вылетах и принес извинения за возможные неудобства.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, который Китай осудил, расценив его как поддержку тайваньского сепаратизма, на фоне чего провел масштабные военные учения.
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ввс, учения, новости
ВВС Тайваня впервые за много лет проведут ночные учения
ВВС Тайваня впервые за много лет проведут ночные учения в акватории вокруг острова
ПЕКИН, 6 мар - ПРАЙМ. Военно-воздушные силы Тайваня впервые за последние годы проведут ночные учения в воздушном пространстве над водами вокруг острова, чтобы улучшить подготовку пилотов к ведению боевых действий в различных условиях, передает Центральное информационное агентство Тайваня.
Согласно сообщению, учения будут проводиться с вечера шестого марта до раннего утра седьмого марта и включат в себя задействование баз ВВС в разных городах, а также участие американских, французских и тайваньских истребителей.
Китай разместил четыре военных корабля вокруг Тайваня, пишет СМИ
Ранее ВВС не проводили ночных вылетов из-за опасений потревожить жителей громким шумом самолетов. Тем не менее, штаб ВВС уже проинформировал общественность о предстоящих вылетах и принес извинения за возможные неудобства.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, который Китай осудил, расценив его как поддержку тайваньского сепаратизма, на фоне чего провел масштабные военные учения.