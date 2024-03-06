https://1prime.ru/20240306/tayvan-846011231.html

ВВС Тайваня впервые за много лет проведут ночные учения

ВВС Тайваня впервые за много лет проведут ночные учения - 06.03.2024, ПРАЙМ

ВВС Тайваня впервые за много лет проведут ночные учения

Военно-воздушные силы Тайваня впервые за последние годы проведут ночные учения в воздушном пространстве над водами вокруг острова, чтобы улучшить подготовку... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T13:56+0300

2024-03-06T13:56+0300

2024-03-06T13:56+0300

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ПЕКИН, 6 мар - ПРАЙМ. Военно-воздушные силы Тайваня впервые за последние годы проведут ночные учения в воздушном пространстве над водами вокруг острова, чтобы улучшить подготовку пилотов к ведению боевых действий в различных условиях, передает Центральное информационное агентство Тайваня.Согласно сообщению, учения будут проводиться с вечера шестого марта до раннего утра седьмого марта и включат в себя задействование баз ВВС в разных городах, а также участие американских, французских и тайваньских истребителей.Ранее ВВС не проводили ночных вылетов из-за опасений потревожить жителей громким шумом самолетов. Тем не менее, штаб ВВС уже проинформировал общественность о предстоящих вылетах и принес извинения за возможные неудобства.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, который Китай осудил, расценив его как поддержку тайваньского сепаратизма, на фоне чего провел масштабные военные учения.

https://1prime.ru/20240129/842915719.html

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