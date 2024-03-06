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В США конгрессмены захотели запретить TikTok

В США конгрессмены захотели запретить TikTok - 06.03.2024, ПРАЙМ

В США конгрессмены захотели запретить TikTok

В палату представителей конгресса США внесли проект закона, обязывающего китайскую компанию ByteDance продать принадлежащее ей приложение для коротких видео... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T08:00+0300

2024-03-06T08:00+0300

2024-03-06T08:00+0300

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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. В палату представителей конгресса США внесли проект закона, обязывающего китайскую компанию ByteDance продать принадлежащее ей приложение для коротких видео TikTok или столкнуться с запретом платформы в США, пишет The Hill.Документ представили Майк Галлахер, республиканец от штата Висконсин, и Раджа Кришнамурти, демократ от штата Иллинойс. Комитет палаты представителей по энергетике и торговле объявил, что рассмотрит законопроект в ​​четверг."Закон о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками" дает определение TikTok как "приложения, контролируемое иностранным противником". Законопроект также создает юридическую базу, которая позволит президенту определять другие аналогичные приложения.В числе "иностранных противников", подпадающих под действие законопроекта, названы Китай, Россия, КНДР и Иран.Законопроект предоставит ByteDance более пяти месяцев после вступления закона в силу. Если компания не продаст TikTok, ее распространение через магазин приложений или платформу веб-хостинга в США станет незаконным, что фактически запретит ее даже среди нынешних пользователей, отмечает издание.Уточняется, что у законопроекта более десятка соавторов из двух ведущих партий."Этот законопроект — прямой запрет TikTok, как бы его авторы ни пытались это замаскировать. Этот закон попирает права 170 миллионов американцев, предусмотренные Первой поправкой, и лишит пять миллионов малых предприятий платформы, которую они используют для роста и создания рабочих мест", — заявил представитель TikTokАлекс Хаурек.В прошлом году ряд законодателей от республиканцев пытались внести законопроект о полном запрете TikTok, но столкнулись с сопротивлением со стороны демократов, которые заявили, что эти усилия поспешны и могут помешать осуществлению прав на свободу слова.Двухпартийная группа сенаторов также представила в прошлом году законопроект, в котором конкретно не упоминается TikTok, но прописывается процесс, который позволит министерству торговли выявлять приложения, представляющие риск, и запрещать их. Законопроекту не смогли дать ход даже после того, как он получил поддержку Белого дома.

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