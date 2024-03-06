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СМИ: Трамп встретился с Маском в тот момент, когда идет поиск спонсоров - 06.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Трамп встретился с Маском в тот момент, когда идет поиск спонсоров
СМИ: Трамп встретился с Маском в тот момент, когда идет поиск спонсоров - 06.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: Трамп встретился с Маском в тот момент, когда идет поиск спонсоров
Экс-президент США Дональд Трамп встретился с американским предпринимателем Илоном Маском в тот момент, когда кандидат в президенты пытается привлечь спонсоров,... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T06:16+0300
2024-03-06T06:16+0300
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп встретился с американским предпринимателем Илоном Маском в тот момент, когда кандидат в президенты пытается привлечь спонсоров, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск встретились в тот момент, когда кандидат в президенты от Республиканской партии пытается привлечь спонсоров для финансирования своей политической деятельности, испытывающей финансовые трудности", - говорится в сообщении агентства. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и экс-постпред в ООН Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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сша, дональд трамп, илон маск
США, Дональд Трамп, Илон Маск
06:16 06.03.2024
 
СМИ: Трамп встретился с Маском в тот момент, когда идет поиск спонсоров

Bloomberg: Трамп встретился с Маском в тот момент, когда экс-президент ищет спонсоров

© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah CraigheadДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah Craighead
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп встретился с американским предпринимателем Илоном Маском в тот момент, когда кандидат в президенты пытается привлечь спонсоров, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск встретились в тот момент, когда кандидат в президенты от Республиканской партии пытается привлечь спонсоров для финансирования своей политической деятельности, испытывающей финансовые трудности", - говорится в сообщении агентства.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и экс-постпред в ООН Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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СШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
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