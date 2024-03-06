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Трамп назвал воодушевляющей свою победу в "супервторник" - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Трамп назвал воодушевляющей свою победу в "супервторник"
Трамп назвал воодушевляющей свою победу в "супервторник" - 06.03.2024, ПРАЙМ
Трамп назвал воодушевляющей свою победу в "супервторник"
Экс-президент США Дональд Трамп, комментируя убедительную победу на состоявшихся во вторник внутрипартийных выборах среди республиканцев (праймериз), заявил,... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T07:20+0300
2024-03-06T07:23+0300
сша
праймериз
республиканская партия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 мар – ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп, комментируя убедительную победу на состоявшихся во вторник внутрипартийных выборах среди республиканцев (праймериз), заявил, что пережил "прекрасный и воодушевляющий день". Трансляцию вел телеканал Fox News."Этот день называют "супервторником" не просто так. Это был прекрасный день и вечер, невероятный миг в истории нашей страны. Это также было грустно во многих отношениях, но в то же время и воодушевляюще, поскольку мы собираемся сделать нечто, чего, честно говоря, никто уже давно не может сделать", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде.По прогнозам ведущих американских СМИ, Трамп победил на праймериз в 12 из 15 штатов, добившись уверенного превосходства над своим основным соперником – экс-постпредом США при ООН Никки Хейли. Она, по предварительным данным, побеждает в Вермонте. При этом результаты голосования в Аляске и Юте пока остаются неизвестны. Телеканал NBC передает, что на данный момент Трампу удалось заручиться голосами 664 делегатов, Хейли - 46. В общей сложности экс-президенту нужно обеспечить себе поддержку 1215 делегатов, чтобы стать кандидатом от республиканцев на предстоящих в ноябре президентских выборах.
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сша, праймериз, республиканская партия, дональд трамп
США, праймериз, Республиканская партия, Дональд Трамп
07:20 06.03.2024 (обновлено: 07:23 06.03.2024)
 
Трамп назвал воодушевляющей свою победу в "супервторник"

Трамп назвал воодушевляющей свою победу на праймериз республиканцев в "супервторник"

© Фото : Public domainДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© Фото : Public domain
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ВАШИНГТОН, 6 мар – ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп, комментируя убедительную победу на состоявшихся во вторник внутрипартийных выборах среди республиканцев (праймериз), заявил, что пережил "прекрасный и воодушевляющий день". Трансляцию вел телеканал Fox News.
"Этот день называют "супервторником" не просто так. Это был прекрасный день и вечер, невероятный миг в истории нашей страны. Это также было грустно во многих отношениях, но в то же время и воодушевляюще, поскольку мы собираемся сделать нечто, чего, честно говоря, никто уже давно не может сделать", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде.
По прогнозам ведущих американских СМИ, Трамп победил на праймериз в 12 из 15 штатов, добившись уверенного превосходства над своим основным соперником – экс-постпредом США при ООН Никки Хейли. Она, по предварительным данным, побеждает в Вермонте. При этом результаты голосования в Аляске и Юте пока остаются неизвестны.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
СМИ: Трамп встретился с Маском в тот момент, когда идет поиск спонсоров
06:16
Телеканал NBC передает, что на данный момент Трампу удалось заручиться голосами 664 делегатов, Хейли - 46. В общей сложности экс-президенту нужно обеспечить себе поддержку 1215 делегатов, чтобы стать кандидатом от республиканцев на предстоящих в ноябре президентских выборах.
 
СШАпраймеризРеспубликанская партияДональд Трамп
 
 
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