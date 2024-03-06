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СМИ: Турецкий нефтяной терминал прекращает прием всех товаров из России - 06.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Турецкий нефтяной терминал прекращает прием всех товаров из России
СМИ: Турецкий нефтяной терминал прекращает прием всех товаров из России - 06.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: Турецкий нефтяной терминал прекращает прием всех товаров из России
Компания Global Terminal Services (GTS), управляющая терминалом в юго-восточной турецкой провинции Хатай, предупредила клиентов о прекращении приема всех... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T13:22+0300
2024-03-06T13:22+0300
турция
поставки нефти
обход санкций
нефтяной терминал
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Компания Global Terminal Services (GTS), управляющая терминалом в юго-восточной турецкой провинции Хатай, предупредила клиентов о прекращении приема всех товаров из России, пишет Reuters."GTS решила порвать все возможные связи с российской нефтью и в конце февраля 2024 года соответствующим образом объявила своим клиентам, что даже если не будет нарушения каких-либо законов, нормативных актов или санкций, она не будет принимать никакой продукт российского происхождения или любые продукты, загруженные в российских портах в качестве дополнительной меры к санкционным правилам ", - сообщили в компании.Все прежние операции осуществлялись в полном соответствии с санкциями, говорится в сообщении. Нынешнее ужесточение выступает дополнительной мерой по устранению возможных схем обхода санкций. При этом GTS продолжит принимать российские грузы, которые были заявлены до введения запрета в конце февраля.Американские угрозы ввести вторичные санкции на компании третьих стран, продолжающие вести бизнес с Россией, уже привели к охлаждению турецко-российской торговли, нарушив или замедлив некоторые платежи как за импортируемую нефть, так и за товары турецкого экспорта.По данным судоходной аналитической компании Kpler, терминал GTS, который специализируется на нефтяных поставках, в прошлом году получил 11,74 миллиона баррелей российской сырой нефти и нефтепродуктов. Он стал седьмым по величине импортным терминалом Турции по объему, поднявшись с 10-го места в 2021 году.В целом турецкий импорт российской нефти и нефтепродуктов в 2023 году примерно в семь раз превысил общий объем, который страна получила из всех источников в 2021 году. Экспорт с терминала также подскочил почти в пять раз до 24,7 миллионов баррелей. Как правило, нефть оттуда уходила в греческие порты Коринф, Элефсис и Салоники, а также центры торговли, переработки и хранения нефти в Северо-Западной Европе - Роттердам и Антверпен, заключает Reuters.
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турция, поставки нефти, обход санкций, нефтяной терминал
ТУРЦИЯ, поставки нефти, обход санкций, нефтяной терминал
13:22 06.03.2024
 
СМИ: Турецкий нефтяной терминал прекращает прием всех товаров из России

Reuters: турецкий нефтяной терминал прекращает прием всех товаров из России

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкНефтяной терминал
Нефтяной терминал - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Компания Global Terminal Services (GTS), управляющая терминалом в юго-восточной турецкой провинции Хатай, предупредила клиентов о прекращении приема всех товаров из России, пишет Reuters.
"GTS решила порвать все возможные связи с российской нефтью и в конце февраля 2024 года соответствующим образом объявила своим клиентам, что даже если не будет нарушения каких-либо законов, нормативных актов или санкций, она не будет принимать никакой продукт российского происхождения или любые продукты, загруженные в российских портах в качестве дополнительной меры к санкционным правилам ", - сообщили в компании.
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Все прежние операции осуществлялись в полном соответствии с санкциями, говорится в сообщении. Нынешнее ужесточение выступает дополнительной мерой по устранению возможных схем обхода санкций. При этом GTS продолжит принимать российские грузы, которые были заявлены до введения запрета в конце февраля.
Американские угрозы ввести вторичные санкции на компании третьих стран, продолжающие вести бизнес с Россией, уже привели к охлаждению турецко-российской торговли, нарушив или замедлив некоторые платежи как за импортируемую нефть, так и за товары турецкого экспорта.
По данным судоходной аналитической компании Kpler, терминал GTS, который специализируется на нефтяных поставках, в прошлом году получил 11,74 миллиона баррелей российской сырой нефти и нефтепродуктов. Он стал седьмым по величине импортным терминалом Турции по объему, поднявшись с 10-го места в 2021 году.
В целом турецкий импорт российской нефти и нефтепродуктов в 2023 году примерно в семь раз превысил общий объем, который страна получила из всех источников в 2021 году. Экспорт с терминала также подскочил почти в пять раз до 24,7 миллионов баррелей. Как правило, нефть оттуда уходила в греческие порты Коринф, Элефсис и Салоники, а также центры торговли, переработки и хранения нефти в Северо-Западной Европе - Роттердам и Антверпен, заключает Reuters.
 
ТУРЦИЯпоставки нефтиобход санкцийнефтяной терминал
 
 
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