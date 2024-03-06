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После пожара на ТЭЦ в Туве госпитализированы 18 человек - 06.03.2024, ПРАЙМ
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После пожара на ТЭЦ в Туве госпитализированы 18 человек
После пожара на ТЭЦ в Туве госпитализированы 18 человек - 06.03.2024, ПРАЙМ
После пожара на ТЭЦ в Туве госпитализированы 18 человек
После пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве госпитализированы 18 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T07:45+0300
2024-03-06T07:45+0300
энергетика
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. После пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве госпитализированы 18 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, продолжаются поиски троих, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. "Прибыл на место. Пожар на Шагонарской ТЭЦ локализован. На данный момент 18 человек госпитализированы. Шесть находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному", - написал Ховалыг. Всех пострадавших сейчас транспортируют в республиканские больницы в Кызыл. "На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся троих", - отметил Ховалыг.В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. Пожар был локализован на 50 квадратных метрах.
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чп, тува
Энергетика, ЧП, ТУВА
07:45 06.03.2024
 
После пожара на ТЭЦ в Туве госпитализированы 18 человек

В Туве в результате пожара на Шагонарской ТЭЦ госпитализированы 18 человек

© РИА Новости . Елена Копылова | Перейти в медиабанкКрупный пожар
Крупный пожар - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Елена Копылова
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. После пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве госпитализированы 18 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, продолжаются поиски троих, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.
"Прибыл на место. Пожар на Шагонарской ТЭЦ локализован. На данный момент 18 человек госпитализированы. Шесть находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному", - написал Ховалыг.
Всех пострадавших сейчас транспортируют в республиканские больницы в Кызыл.
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"На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся троих", - отметил Ховалыг.
В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. Пожар был локализован на 50 квадратных метрах.
 
ЭнергетикаЧПТУВА
 
 
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