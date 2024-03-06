https://1prime.ru/20240306/tuva-845988802.html

После пожара на ТЭЦ в Туве госпитализированы 18 человек

После пожара на ТЭЦ в Туве госпитализированы 18 человек - 06.03.2024, ПРАЙМ

После пожара на ТЭЦ в Туве госпитализированы 18 человек

После пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве госпитализированы 18 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T07:45+0300

2024-03-06T07:45+0300

2024-03-06T07:45+0300

энергетика

чп

тува

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. После пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве госпитализированы 18 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, продолжаются поиски троих, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. "Прибыл на место. Пожар на Шагонарской ТЭЦ локализован. На данный момент 18 человек госпитализированы. Шесть находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному", - написал Ховалыг. Всех пострадавших сейчас транспортируют в республиканские больницы в Кызыл. "На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся троих", - отметил Ховалыг.В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. Пожар был локализован на 50 квадратных метрах.

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