https://1prime.ru/20240306/usa-846022403.html
Песков порекомендовал Нуланд применить талант дипломата на мирном поприще
Песков порекомендовал Нуланд применить талант дипломата на мирном поприще - 06.03.2024, ПРАЙМ
Песков порекомендовал Нуланд применить талант дипломата на мирном поприще
Москва считает заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Викторию Нуланд талантливым дипломатом, однако предпочла бы, чтобы она использовала свои способности... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T16:37+0300
2024-03-06T16:37+0300
2024-03-06T16:37+0300
политика
сша
виктория нуланд
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/77738/06/777380627_0:295:2323:1601_1920x0_80_0_0_5105e21e1e5e15e02c37607dd13c04dd.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Москва считает заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Викторию Нуланд талантливым дипломатом, однако предпочла бы, чтобы она использовала свои способности в мирных делах. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, видео с заявлением доступно в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что его заместитель Виктория Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.По словам Пескова, действия Нуланд привели к усилению конфронтации между Россией и Украиной. "Нуланд - это очень талантливый дипломат, это дипломат, которая играла достаточно важную роль в Госдепартаменте, но было бы лучше, если бы свои таланты она применяла на мирном и конструктивном поприще, потому что, конечно, она сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году, она сыграла большую роль и в провоцировании, и в исполнении государственных переворотов на Украине", - отметил он.Официальный представитель МИД России Мария захарвоа отмечала, что решение Нуланд уйти в отставку в ближайшие недели связано с провалом антироссийского курса администрации президента США Джо Байден.
https://1prime.ru/20240306/845997527.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77738/06/777380627_0:77:2323:1819_1920x0_80_0_0_c3bc28ff12aa37e2d2d365195bb898ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, виктория нуланд, новости
Политика, США, Виктория Нуланд, Новости
Песков порекомендовал Нуланд применить талант дипломата на мирном поприще
Песков об уходе Нуланд: лучше бы свои таланты дипломата она применяла на мирном поприще
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Москва считает заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Викторию Нуланд талантливым дипломатом, однако предпочла бы, чтобы она использовала свои способности в мирных делах. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, видео с заявлением доступно в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что его заместитель Виктория Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.
"Бегут с тонущего корабля". В Крыму пообещали не забывать о Нуланд
По словам Пескова, действия Нуланд привели к усилению конфронтации между Россией и Украиной. "Нуланд - это очень талантливый дипломат, это дипломат, которая играла достаточно важную роль в Госдепартаменте, но было бы лучше, если бы свои таланты она применяла на мирном и конструктивном поприще, потому что, конечно, она сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году, она сыграла большую роль и в провоцировании, и в исполнении государственных переворотов на Украине", - отметил он.
Официальный представитель МИД России Мария захарвоа отмечала, что решение Нуланд уйти в отставку в ближайшие недели связано с провалом антироссийского курса администрации президента США Джо Байден.