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Песков порекомендовал Нуланд применить талант дипломата на мирном поприще - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Песков порекомендовал Нуланд применить талант дипломата на мирном поприще
Песков порекомендовал Нуланд применить талант дипломата на мирном поприще - 06.03.2024, ПРАЙМ
Песков порекомендовал Нуланд применить талант дипломата на мирном поприще
Москва считает заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Викторию Нуланд талантливым дипломатом, однако предпочла бы, чтобы она использовала свои способности... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T16:37+0300
2024-03-06T16:37+0300
политика
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Москва считает заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Викторию Нуланд талантливым дипломатом, однако предпочла бы, чтобы она использовала свои способности в мирных делах. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, видео с заявлением доступно в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что его заместитель Виктория Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.По словам Пескова, действия Нуланд привели к усилению конфронтации между Россией и Украиной. "Нуланд - это очень талантливый дипломат, это дипломат, которая играла достаточно важную роль в Госдепартаменте, но было бы лучше, если бы свои таланты она применяла на мирном и конструктивном поприще, потому что, конечно, она сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году, она сыграла большую роль и в провоцировании, и в исполнении государственных переворотов на Украине", - отметил он.Официальный представитель МИД России Мария захарвоа отмечала, что решение Нуланд уйти в отставку в ближайшие недели связано с провалом антироссийского курса администрации президента США Джо Байден.
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сша, виктория нуланд, новости
Политика, США, Виктория Нуланд, Новости
16:37 06.03.2024
 
Песков порекомендовал Нуланд применить талант дипломата на мирном поприще

Песков об уходе Нуланд: лучше бы свои таланты дипломата она применяла на мирном поприще

© РИА Новости . Петр Задорожный | Перейти в медиабанкЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетта.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетта. - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Петр Задорожный
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Москва считает заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Викторию Нуланд талантливым дипломатом, однако предпочла бы, чтобы она использовала свои способности в мирных делах. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, видео с заявлением доступно в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что его заместитель Виктория Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
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По словам Пескова, действия Нуланд привели к усилению конфронтации между Россией и Украиной. "Нуланд - это очень талантливый дипломат, это дипломат, которая играла достаточно важную роль в Госдепартаменте, но было бы лучше, если бы свои таланты она применяла на мирном и конструктивном поприще, потому что, конечно, она сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году, она сыграла большую роль и в провоцировании, и в исполнении государственных переворотов на Украине", - отметил он.
Официальный представитель МИД России Мария захарвоа отмечала, что решение Нуланд уйти в отставку в ближайшие недели связано с провалом антироссийского курса администрации президента США Джо Байден.
 
ПолитикаСШАВиктория НуландНовости
 
 
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