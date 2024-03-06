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Песков порекомендовал Нуланд применить талант дипломата на мирном поприще

Песков порекомендовал Нуланд применить талант дипломата на мирном поприще - 06.03.2024, ПРАЙМ

Песков порекомендовал Нуланд применить талант дипломата на мирном поприще

Москва считает заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Викторию Нуланд талантливым дипломатом, однако предпочла бы, чтобы она использовала свои способности... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T16:37+0300

2024-03-06T16:37+0300

2024-03-06T16:37+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Москва считает заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Викторию Нуланд талантливым дипломатом, однако предпочла бы, чтобы она использовала свои способности в мирных делах. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, видео с заявлением доступно в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что его заместитель Виктория Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.По словам Пескова, действия Нуланд привели к усилению конфронтации между Россией и Украиной. "Нуланд - это очень талантливый дипломат, это дипломат, которая играла достаточно важную роль в Госдепартаменте, но было бы лучше, если бы свои таланты она применяла на мирном и конструктивном поприще, потому что, конечно, она сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году, она сыграла большую роль и в провоцировании, и в исполнении государственных переворотов на Украине", - отметил он.Официальный представитель МИД России Мария захарвоа отмечала, что решение Нуланд уйти в отставку в ближайшие недели связано с провалом антироссийского курса администрации президента США Джо Байден.

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сша, виктория нуланд, новости