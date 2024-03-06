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Правительство одобрило покупку "Яндекса", пишет СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240306/yandeks-845988240.html
Правительство одобрило покупку "Яндекса", пишет СМИ
Правительство одобрило покупку "Яндекса", пишет СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ
Правительство одобрило покупку "Яндекса", пишет СМИ
Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила группу сделок по покупке 96,3 процента акций МКАО... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T07:02+0300
2024-03-06T07:02+0300
экономика
яндекс
правительство рф
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила группу сделок по покупке 96,3 процента акций МКАО "Яндекс" у нидерландской компании Yandex N.V. российской группой инвесторов, пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения сделки.Один из собеседников уточнил, что 3,7 процента уже принадлежат российскому "Яндексу".Yandex N.V. в начале февраля объявила, что договорилась о продаже российского бизнеса. По условиям сделки новой головной компанией становится МКАО "Яндекс", оно должно получить во владение 99,999 процента ООО "Яндекс", остальные 0,001 процента будут принадлежать "Фонду общественных интересов".МКАО "Яндекс" было зарегистрировано в декабре 2023 года в специальном административном районе в Калининградской области на острове Октябрьский, учредителем значилась Yandex N.V.Основным владельцем МКАО "Яндекс" после сделки будет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами компании. В материалах Yandex N.V. говорилось, что топ-менеджмент компании получит долю 35 процента в ЗПИФе через компанию FMP и станет самым крупным пайщиком.Утвержденная комиссией сумма сделки составит 457,3 миллиарда рублей, рассказал один из собеседников. Это на 17,7 миллиарда рублей меньше, чем сумма, анонсированная в начале февраля — 475 миллиарда рублей.По словам одного из источников, планируется, что денежными средствами будет выплачено до 237 миллиарда рублей, остальная сумма может быть выплачена акциями Yandex N.V.
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яндекс, правительство рф
Экономика, Яндекс, Правительство РФ
07:02 06.03.2024
 
Правительство одобрило покупку "Яндекса", пишет СМИ

"Ведомости": правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила покупку "Яндекса"

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила группу сделок по покупке 96,3 процента акций МКАО "Яндекс" у нидерландской компании Yandex N.V. российской группой инвесторов, пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения сделки.
Один из собеседников уточнил, что 3,7 процента уже принадлежат российскому "Яндексу".
Yandex N.V. в начале февраля объявила, что договорилась о продаже российского бизнеса. По условиям сделки новой головной компанией становится МКАО "Яндекс", оно должно получить во владение 99,999 процента ООО "Яндекс", остальные 0,001 процента будут принадлежать "Фонду общественных интересов".
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
Портфельная инвестиция ВТБ в "Яндекс" выстрелит, считает Костин
1 марта, 12:11
МКАО "Яндекс" было зарегистрировано в декабре 2023 года в специальном административном районе в Калининградской области на острове Октябрьский, учредителем значилась Yandex N.V.
Основным владельцем МКАО "Яндекс" после сделки будет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами компании. В материалах Yandex N.V. говорилось, что топ-менеджмент компании получит долю 35 процента в ЗПИФе через компанию FMP и станет самым крупным пайщиком.
Утвержденная комиссией сумма сделки составит 457,3 миллиарда рублей, рассказал один из собеседников. Это на 17,7 миллиарда рублей меньше, чем сумма, анонсированная в начале февраля — 475 миллиарда рублей.
По словам одного из источников, планируется, что денежными средствами будет выплачено до 237 миллиарда рублей, остальная сумма может быть выплачена акциями Yandex N.V.
 
ЭкономикаЯндексПравительство РФ
 
 
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