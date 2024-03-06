https://1prime.ru/20240306/zelenskaya-845990802.html

WP: Зеленская отказалась от визита в США

WP: Зеленская отказалась от визита в США - 06.03.2024, ПРАЙМ

WP: Зеленская отказалась от визита в США

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение Белого дома выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена в конгрессе 7... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T09:06+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение Белого дома выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена в конгрессе 7 марта, передает Washington Post.Согласно изданию, это может быть связано с тем, что вдова Алексея Навального Юлия не сможет посетить мероприятие, что вызвало дискомфорт у украинской стороны. "Елена Зеленская... отклонила приглашение Белого дома посетить в четверг обращение... Потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев", - сказано в сообщении.В издании отметили, что отсутствие Навальной не является единственной причиной отказа укараинской стороны посетить выступление. Вероятно, Киев, который стремится получить допольнительный пакет помощи от США, беспокоится о своей явной тесной связи с американскими властями.В настоящее время Украина отчаянно лоббирует республиканцев в Палате представителей, чтобы они разрешили голосование по запросу Байдена о помощи в размере 60 миллиардов долларов - пакету, против которого выступает кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп.Ожидается, что в своем предстоящем выступлении американский лидер призовет республиканцев "как можно скорее" согласовать финансирование для Киева, а также сообщит конгрессменам и сенаторам положение дел в стране.

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сша, украина, елена зеленская, новости