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WP: Зеленская отказалась от визита в США - 06.03.2024, ПРАЙМ
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WP: Зеленская отказалась от визита в США
WP: Зеленская отказалась от визита в США - 06.03.2024, ПРАЙМ
WP: Зеленская отказалась от визита в США
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение Белого дома выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена в конгрессе 7... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T09:06+0300
2024-03-06T09:56+0300
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украина
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение Белого дома выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена в конгрессе 7 марта, передает Washington Post.Согласно изданию, это может быть связано с тем, что вдова Алексея Навального Юлия не сможет посетить мероприятие, что вызвало дискомфорт у украинской стороны. "Елена Зеленская... отклонила приглашение Белого дома посетить в четверг обращение... Потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев", - сказано в сообщении.В издании отметили, что отсутствие Навальной не является единственной причиной отказа укараинской стороны посетить выступление. Вероятно, Киев, который стремится получить допольнительный пакет помощи от США, беспокоится о своей явной тесной связи с американскими властями.В настоящее время Украина отчаянно лоббирует республиканцев в Палате представителей, чтобы они разрешили голосование по запросу Байдена о помощи в размере 60 миллиардов долларов - пакету, против которого выступает кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп.Ожидается, что в своем предстоящем выступлении американский лидер призовет республиканцев "как можно скорее" согласовать финансирование для Киева, а также сообщит конгрессменам и сенаторам положение дел в стране.
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сша, украина, елена зеленская, новости
США, УКРАИНА, Елена Зеленская, Новости
09:06 06.03.2024 (обновлено: 09:56 06.03.2024)
 
WP: Зеленская отказалась от визита в США

WP: Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Джо Байдена

© AFP / Jewel SamadФлаги США на здании Капитолия в Вашингтоне
Флаги США на здании Капитолия в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© AFP / Jewel Samad
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение Белого дома выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена в конгрессе 7 марта, передает Washington Post.
Согласно изданию, это может быть связано с тем, что вдова Алексея Навального Юлия не сможет посетить мероприятие, что вызвало дискомфорт у украинской стороны.
"Елена Зеленская... отклонила приглашение Белого дома посетить в четверг обращение... Потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев", - сказано в сообщении.
В издании отметили, что отсутствие Навальной не является единственной причиной отказа укараинской стороны посетить выступление. Вероятно, Киев, который стремится получить допольнительный пакет помощи от США, беспокоится о своей явной тесной связи с американскими властями.
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Вчера, 21:53
В настоящее время Украина отчаянно лоббирует республиканцев в Палате представителей, чтобы они разрешили голосование по запросу Байдена о помощи в размере 60 миллиардов долларов - пакету, против которого выступает кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп.
Ожидается, что в своем предстоящем выступлении американский лидер призовет республиканцев "как можно скорее" согласовать финансирование для Киева, а также сообщит конгрессменам и сенаторам положение дел в стране.
 
СШАУКРАИНАЕлена ЗеленскаяНовости
 
 
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