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Названа доля России как экспортера зерна на мировом рынке - 06.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240306/zerno-845986383.html
Названа доля России как экспортера зерна на мировом рынке
Названа доля России как экспортера зерна на мировом рынке - 06.03.2024, ПРАЙМ
Названа доля России как экспортера зерна на мировом рынке
Доля России как экспортера зерна на мировом рынке приближается к 25%, каждая четвертая тонна - российского происхождения, сообщил в ходе встречи президента РФ... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T05:20+0300
2024-03-06T05:20+0300
экономика
зерно
союз экспортеров зерна
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 6 мар - ПРАЙМ. Доля России как экспортера зерна на мировом рынке приближается к 25%, каждая четвертая тонна - российского происхождения, сообщил в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями агропромышленного комплекса председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. "Если в прошлом сезоне наша доля в мировом рынке была 20%, то в этом сезоне мы уже приближаемся к отметке 25%, то есть уже каждая четвертая тонна зерна на мировом рынке будет российского происхождения", - сказал Зернин. Он подчеркнул, что попытка "отменить" российское зерно, предпринимавшаяся на мировом рынке последние два года, "с треском провалилась": российские экспортеры выстроили прямые связи, не только быстро восполнив пробел, "который нам нанесли эти глобальные институты, но даже увеличили свои объёмы экспорта". Но вопросы, связанные с ожесточённой конкурентной борьбой, остаются - в частности, игра на понижение стоимости зерна на мировых биржах. "За неимением других ценовых индикаторов, весь рынок ориентируется на те цены, которые устанавливают Чикаго или Париж, то есть две зерновые биржи, которые есть на сегодняшний день. Считаем это в корне неправильным, потому что ни мы как крупнейший производитель, ни наши коллеги по цеху, ни потребители на самом деле не заинтересованы в том, чтобы была зависимость от третьих стран", - подчеркнул Зернин. Кроме того, есть и новые проблемы с взаиморасчетами - не только по банкам недружественных стран, но и из дружественных нам стран, которые прекращают платежи. "Это очень опасная тенденция. Мы понимаем, что они находятся под давлением этих стран, что это не собственная инициатива, потому что никто в здравом уме не будет отказываться от прибыльного бизнеса с нами", - заметил он. "В связи с этим мы вышли с инициативой на Минсельхоз России, на правительство создать зерновую биржу в рамках стран объединения БРИКС. Это первая международная биржа, которая могла бы объединить в первую очередь те страны, которые входят в политическое объединение БРИКС", - считает глава Союза экспортеров. "Мы считаем, это будет стратегическим преимуществом, которое нам позволит как раз планировать долгосрочные поставки, уверенно идти к цели повышения экспорта в части экспорта зерна, я думаю, и других продуктов, потому что на этой бирже могут торговаться все стандартные сельскохозяйственные продукты, которые традиционно торгуется на товарных биржах", - подчеркнул Зернин. РФ в 2023 году поставила на внешние рынки продукции АПК не менее чем на 43,5 миллиарда долларов; по итогам 2022 года - на 41,6 миллиарда долларов. А в 2023-2024 году за рубеж планируется поставить до 65 миллионов тонн зерна, заявил во вторник президент.
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зерно, союз экспортеров зерна
Экономика, зерно, Союз экспортеров зерна
05:20 06.03.2024
 
Названа доля России как экспортера зерна на мировом рынке

Союз экспортеров зерна: Россия как экспортер зерна занимает четверть мирового рынка

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 6 мар - ПРАЙМ. Доля России как экспортера зерна на мировом рынке приближается к 25%, каждая четвертая тонна - российского происхождения, сообщил в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями агропромышленного комплекса председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
"Если в прошлом сезоне наша доля в мировом рынке была 20%, то в этом сезоне мы уже приближаемся к отметке 25%, то есть уже каждая четвертая тонна зерна на мировом рынке будет российского происхождения", - сказал Зернин.
Он подчеркнул, что попытка "отменить" российское зерно, предпринимавшаяся на мировом рынке последние два года, "с треском провалилась": российские экспортеры выстроили прямые связи, не только быстро восполнив пробел, "который нам нанесли эти глобальные институты, но даже увеличили свои объёмы экспорта". Но вопросы, связанные с ожесточённой конкурентной борьбой, остаются - в частности, игра на понижение стоимости зерна на мировых биржах.
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"За неимением других ценовых индикаторов, весь рынок ориентируется на те цены, которые устанавливают Чикаго или Париж, то есть две зерновые биржи, которые есть на сегодняшний день. Считаем это в корне неправильным, потому что ни мы как крупнейший производитель, ни наши коллеги по цеху, ни потребители на самом деле не заинтересованы в том, чтобы была зависимость от третьих стран", - подчеркнул Зернин.
Кроме того, есть и новые проблемы с взаиморасчетами - не только по банкам недружественных стран, но и из дружественных нам стран, которые прекращают платежи. "Это очень опасная тенденция. Мы понимаем, что они находятся под давлением этих стран, что это не собственная инициатива, потому что никто в здравом уме не будет отказываться от прибыльного бизнеса с нами", - заметил он.
"В связи с этим мы вышли с инициативой на Минсельхоз России, на правительство создать зерновую биржу в рамках стран объединения БРИКС. Это первая международная биржа, которая могла бы объединить в первую очередь те страны, которые входят в политическое объединение БРИКС", - считает глава Союза экспортеров.
"Мы считаем, это будет стратегическим преимуществом, которое нам позволит как раз планировать долгосрочные поставки, уверенно идти к цели повышения экспорта в части экспорта зерна, я думаю, и других продуктов, потому что на этой бирже могут торговаться все стандартные сельскохозяйственные продукты, которые традиционно торгуется на товарных биржах", - подчеркнул Зернин.
РФ в 2023 году поставила на внешние рынки продукции АПК не менее чем на 43,5 миллиарда долларов; по итогам 2022 года - на 41,6 миллиарда долларов. А в 2023-2024 году за рубеж планируется поставить до 65 миллионов тонн зерна, заявил во вторник президент.
 
ЭкономиказерноСоюз экспортеров зерна
 
 
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