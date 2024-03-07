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Intel может получить $3,5 млрд на производство военных чипов, пишут СМИ
Intel может получить $3,5 млрд на производство военных чипов, пишут СМИ - 07.03.2024, ПРАЙМ
Intel может получить $3,5 млрд на производство военных чипов, пишут СМИ
Компания Intel может получить от властей США 3,5 миллиарда долларов на производство передовых полупроводников для военных и разведывательных целей, передает... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T05:11+0300
2024-03-07T05:11+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Компания Intel может получить от властей США 3,5 миллиарда долларов на производство передовых полупроводников для военных и разведывательных целей, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.В агентстве считают, что этот заказ сделает компанию доминирующим игроком на рынке, . "По словам помощников конгресса, правительство США готово инвестировать 3,5 миллиарда долларов в корпорацию Intel, чтобы производитель микросхем мог производить передовые полупроводники для военных и разведывательных программ", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что такие субсидии сделают Intel доминирующим игроком на оборонном рынке. Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует выделить несколько миллиардов долларов крупным компаниями-производителям полупроводников с целью продемонстрировать свои экономические достижения перед президентскими выборами.
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сша, intel, чипы
Вооружения, США, Intel, чипы
Intel может получить $3,5 млрд на производство военных чипов, пишут СМИ
Bloomberg: Intel может получить от властей США $3,5 млрд на выпуск военных чипов
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Компания Intel может получить от властей США 3,5 миллиарда долларов на производство передовых полупроводников для военных и разведывательных целей, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
В агентстве считают, что этот заказ сделает компанию доминирующим игроком на рынке, .
"По словам помощников конгресса, правительство США готово инвестировать 3,5 миллиарда долларов в корпорацию Intel, чтобы производитель микросхем мог производить передовые полупроводники для военных и разведывательных программ", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что такие субсидии сделают Intel доминирующим игроком на оборонном рынке.
Samsung представил чип с высокой емкостью памяти для ИИ
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует выделить несколько миллиардов долларов крупным компаниями-производителям полупроводников с целью продемонстрировать свои экономические достижения перед президентскими выборами.