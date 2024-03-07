https://1prime.ru/20240307/846038096.html

Intel может получить $3,5 млрд на производство военных чипов, пишут СМИ

Intel может получить $3,5 млрд на производство военных чипов, пишут СМИ - 07.03.2024, ПРАЙМ

Intel может получить $3,5 млрд на производство военных чипов, пишут СМИ

Компания Intel может получить от властей США 3,5 миллиарда долларов на производство передовых полупроводников для военных и разведывательных целей, передает... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T05:11+0300

2024-03-07T05:11+0300

2024-03-07T05:13+0300

вооружения

сша

intel

чипы

https://cdnn.1prime.ru/img/82494/67/824946759_0:264:2816:1848_1920x0_80_0_0_8aceb365fb578d5622011cdff87ed52e.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Компания Intel может получить от властей США 3,5 миллиарда долларов на производство передовых полупроводников для военных и разведывательных целей, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.В агентстве считают, что этот заказ сделает компанию доминирующим игроком на рынке, . "По словам помощников конгресса, правительство США готово инвестировать 3,5 миллиарда долларов в корпорацию Intel, чтобы производитель микросхем мог производить передовые полупроводники для военных и разведывательных программ", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что такие субсидии сделают Intel доминирующим игроком на оборонном рынке. Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует выделить несколько миллиардов долларов крупным компаниями-производителям полупроводников с целью продемонстрировать свои экономические достижения перед президентскими выборами.

https://1prime.ru/20240227/844555676.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, intel, чипы