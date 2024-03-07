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На Шагонарской ТЭЦ в Туве запустили первый котел - 07.03.2024, ПРАЙМ
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На Шагонарской ТЭЦ в Туве запустили первый котел
На Шагонарской ТЭЦ в Туве запустили первый котел - 07.03.2024, ПРАЙМ
На Шагонарской ТЭЦ в Туве запустили первый котел
Первый котел запустили на Шагонарской ТЭЦ в Туве, где в среду произошел взрыв с нарушением теплоснабжения, готовятся к запуску еще два, сообщил в четверг глава... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T05:30+0300
2024-03-07T05:33+0300
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тува
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Первый котел запустили на Шагонарской ТЭЦ в Туве, где в среду произошел взрыв с нарушением теплоснабжения, готовятся к запуску еще два, сообщил в четверг глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. "На Шагонарской ТЭЦ в работу запущен один котел, который поддерживает температуру воды в трубах около 40 градусов по всему городу. Обеспечена циркуляция воды для поддержания городской системы отопления в рабочем состоянии. В настоящее время готовятся к запуску еще два котла", - написал глава Тувы. Также он сообщил, что сейчас проводится обход с проверкой многоквартирных домов "на предмет возможного повреждения труб и оперативного ремонта". В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии. По данным Минстроя РФ, прорабатывается организация теплоснабжения по временной схеме.
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россия, тува, тэц
РОССИЯ, ТУВА, ТЭЦ
05:30 07.03.2024 (обновлено: 05:33 07.03.2024)
 
На Шагонарской ТЭЦ в Туве запустили первый котел

Глава Тувы Ховалыг: на Шагонарской ТЭЦ запустили первый котел, готовятся еще два

© РИА Новости . Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкМашинный зал тепловой станции
Машинный зал тепловой станции - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Первый котел запустили на Шагонарской ТЭЦ в Туве, где в среду произошел взрыв с нарушением теплоснабжения, готовятся к запуску еще два, сообщил в четверг глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.
"На Шагонарской ТЭЦ в работу запущен один котел, который поддерживает температуру воды в трубах около 40 градусов по всему городу. Обеспечена циркуляция воды для поддержания городской системы отопления в рабочем состоянии. В настоящее время готовятся к запуску еще два котла", - написал глава Тувы.
Также он сообщил, что сейчас проводится обход с проверкой многоквартирных домов "на предмет возможного повреждения труб и оперативного ремонта".
В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров.
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Минздрав назвал число пострадавших на ТЭЦ в Туве
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Пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии. По данным Минстроя РФ, прорабатывается организация теплоснабжения по временной схеме.
 
РОССИЯТУВАТЭЦ
 
 
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