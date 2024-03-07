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Глава МИД Китая Ван И оценил отношения с Россией - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Глава МИД Китая Ван И оценил отношения с Россией
Глава МИД Китая Ван И оценил отношения с Россией - 07.03.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Китая Ван И оценил отношения с Россией
Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран, которые полностью отличаются от времен холодной войны, заявил на пресс-конференции в четверг... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T05:39+0300
2024-03-07T05:43+0300
мид китая
ван и
россия
отношения
политика
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран, которые полностью отличаются от времен холодной войны, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И. "Китай и Россия, будучи крупнейшими мировыми державами и постоянными членами СБ ООН, создали новую модель отношений между крупными государствами, которая полностью отличается от старых времен холодной войны", - сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР). Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта.
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мид китая, ван и, россия, отношения
МИД Китая, Ван И, РОССИЯ, отношения, Политика
05:39 07.03.2024 (обновлено: 05:43 07.03.2024)
 
Глава МИД Китая Ван И оценил отношения с Россией

Глава МИД КНР: Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРФ КИТАЙ
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран, которые полностью отличаются от времен холодной войны, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И.
"Китай и Россия, будучи крупнейшими мировыми державами и постоянными членами СБ ООН, создали новую модель отношений между крупными государствами, которая полностью отличается от старых времен холодной войны", - сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
Китай активизирует корректировку экономической политики в 2024 г
Вчера, 11:44
Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта.
 
ПолитикаМИД КитаяВан ИРОССИЯотношения
 
 
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