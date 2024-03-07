https://1prime.ru/20240307/846038867.html
Глава МИД Китая Ван И оценил отношения с Россией
Глава МИД Китая Ван И оценил отношения с Россией - 07.03.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Китая Ван И оценил отношения с Россией
Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран, которые полностью отличаются от времен холодной войны, заявил на пресс-конференции в четверг... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T05:39+0300
2024-03-07T05:39+0300
2024-03-07T05:43+0300
мид китая
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран, которые полностью отличаются от времен холодной войны, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И. "Китай и Россия, будучи крупнейшими мировыми державами и постоянными членами СБ ООН, создали новую модель отношений между крупными государствами, которая полностью отличается от старых времен холодной войны", - сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР). Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта.
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мид китая, ван и, россия, отношения
МИД Китая, Ван И, РОССИЯ, отношения, Политика
Глава МИД Китая Ван И оценил отношения с Россией
Глава МИД КНР: Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран, которые полностью отличаются от времен холодной войны, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И.
"Китай и Россия, будучи крупнейшими мировыми державами и постоянными членами СБ ООН, создали новую модель отношений между крупными государствами, которая полностью отличается от старых времен холодной войны", - сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).
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Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта.