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В Роскачестве объяснили, как можно вернуть деньги за увядший букет - 07.03.2024, ПРАЙМ
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В Роскачестве объяснили, как можно вернуть деньги за увядший букет
В Роскачестве объяснили, как можно вернуть деньги за увядший букет - 07.03.2024, ПРАЙМ
В Роскачестве объяснили, как можно вернуть деньги за увядший букет
Россияне могут вернуть деньги за купленный букет, если его доставили увядшим или подмороженным - при получении качество букета лучше зафиксировать на фото или... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T05:49+0300
2024-03-07T05:50+0300
россия
8 марта
букет
онлайн
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Россияне могут вернуть деньги за купленный букет, если его доставили увядшим или подмороженным - при получении качество букета лучше зафиксировать на фото или видео, рассказал РИА Новости директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. По словам эксперта, согласно статье 18 закона "О защите прав потребителей" покупатель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. Также он может потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. "В случае доставки получателю подмороженного или увядающего букета можно говорить о товаре ненадлежащего качества, что является основанием для предъявления потребителем требования о расторжении договора и возврата стоимости как самих цветов, так и стоимости доставки", - заявил Поздняков. Он также отметил, что при получении рекомендуется зафиксировать факт некачественности товара, например, на фото или видео, а также сообщить об этом и предъявить свое требование представителю продавца в письменной форме: при наличии такой технической возможности – на сайте или в приложении, где был осуществлен заказ, а также возможно по адресу электронной почты. Кроме того, одним из надлежащих способов извещения является направление претензии на юридический адрес продавца заказным письмом с уведомлением о вручении. "Что касается других товаров, обычно преподносимых в качестве подарков на праздники - духи, туалетная вода, нижнее белье, ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, – то при выявлении недостатков также применяются вышеуказанные положения ст. 18 Закона. Если же вышеуказанные товары сами по себе качественные, но не подошли или не понадобились одаряемому, то вернуть их в магазин не получится – они включены в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену", - резюмировал Поздняков.
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россия, 8 марта, букет, онлайн
РОССИЯ, 8 марта, букет, онлайн
05:49 07.03.2024 (обновлено: 05:50 07.03.2024)
 
В Роскачестве объяснили, как можно вернуть деньги за увядший букет

Роскачество: россияне могут вернуть деньги за увядший букет, купленный онлайн

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПродажа цветов в Международный женский день
Продажа цветов в Международный женский день - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Россияне могут вернуть деньги за купленный букет, если его доставили увядшим или подмороженным - при получении качество букета лучше зафиксировать на фото или видео, рассказал РИА Новости директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
По словам эксперта, согласно статье 18 закона "О защите прав потребителей" покупатель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. Также он может потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.
"В случае доставки получателю подмороженного или увядающего букета можно говорить о товаре ненадлежащего качества, что является основанием для предъявления потребителем требования о расторжении договора и возврата стоимости как самих цветов, так и стоимости доставки", - заявил Поздняков.
Он также отметил, что при получении рекомендуется зафиксировать факт некачественности товара, например, на фото или видео, а также сообщить об этом и предъявить свое требование представителю продавца в письменной форме: при наличии такой технической возможности – на сайте или в приложении, где был осуществлен заказ, а также возможно по адресу электронной почты. Кроме того, одним из надлежащих способов извещения является направление претензии на юридический адрес продавца заказным письмом с уведомлением о вручении.
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"Что касается других товаров, обычно преподносимых в качестве подарков на праздники - духи, туалетная вода, нижнее белье, ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, – то при выявлении недостатков также применяются вышеуказанные положения ст. 18 Закона. Если же вышеуказанные товары сами по себе качественные, но не подошли или не понадобились одаряемому, то вернуть их в магазин не получится – они включены в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену", - резюмировал Поздняков.
 
РОССИЯ8 мартабукетонлайн
 
 
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