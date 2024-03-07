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Китай не позволит Тайваню отделиться, заявил Ван И - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Китай не позволит Тайваню отделиться, заявил Ван И
Китай не позволит Тайваню отделиться, заявил Ван И - 07.03.2024, ПРАЙМ
Китай не позволит Тайваню отделиться, заявил Ван И
Политика Пекина по Тайваню ясна, она заключается в стремлении к мирному воссоединению, КНР никогда не позволит острову отделиться, заявил на пресс-конференции в | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T06:16+0300
2024-03-07T06:21+0300
ван и
тайвань
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Политика Пекина по Тайваню ясна, она заключается в стремлении к мирному воссоединению, КНР никогда не позволит острову отделиться, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И. "Наша политика... (по Тайваню - ред.) ясна: мы продолжим с максимальной искренностью стремиться к мирному воссоединению", - отметил Ван И. Он добавил, что при этом "красные линии" Китая также предельно ясны, и "Тайваню никогда не будет позволено отделиться от родины". Принцип "одного Китая" стал консенсусом международного сообщества, те, кто поддерживает независимость Тайваня, бросают вызов суверенитету КНР, заявил Ван И."После выборов на Тайване мы стали свидетелями того, что более 180 стран и международных организаций подтвердили свою приверженность принципу "одного Китая" и поддержали Китай в защите государственного суверенитета и территориальной целостности", - заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).Он добавил, что "это в полной мере показывает, что принцип "одного Китая" стал общим консенсусом международного сообщества"."Если есть люди, которые попустительствуют и поддерживают независимость Тайваня, они бросают вызов суверенитету Китая, если же определенные страны настаивают на поддержании официальных отношений с Тайванем, они вмешиваются во внутренние дела Китая", - указал министр.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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ван и, тайвань
Ван И, Тайвань
06:16 07.03.2024 (обновлено: 06:21 07.03.2024)
 
Китай не позволит Тайваню отделиться, заявил Ван И

Ван И: КНР стремится к мирному воссоединению с Тайванем и не даст ему отделиться

© AFP / Mandy Cheng Вертолёт производства США AH-64E Apache ВВС Тайваня
Вертолёт производства США AH-64E Apache ВВС Тайваня - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© AFP / Mandy Cheng
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Политика Пекина по Тайваню ясна, она заключается в стремлении к мирному воссоединению, КНР никогда не позволит острову отделиться, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И.
"Наша политика... (по Тайваню - ред.) ясна: мы продолжим с максимальной искренностью стремиться к мирному воссоединению", - отметил Ван И.
Он добавил, что при этом "красные линии" Китая также предельно ясны, и "Тайваню никогда не будет позволено отделиться от родины".
Принцип "одного Китая" стал консенсусом международного сообщества, те, кто поддерживает независимость Тайваня, бросают вызов суверенитету КНР, заявил Ван И.
"После выборов на Тайване мы стали свидетелями того, что более 180 стран и международных организаций подтвердили свою приверженность принципу "одного Китая" и поддержали Китай в защите государственного суверенитета и территориальной целостности", - заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).
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Он добавил, что "это в полной мере показывает, что принцип "одного Китая" стал общим консенсусом международного сообщества".
"Если есть люди, которые попустительствуют и поддерживают независимость Тайваня, они бросают вызов суверенитету Китая, если же определенные страны настаивают на поддержании официальных отношений с Тайванем, они вмешиваются во внутренние дела Китая", - указал министр.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
 
Ван ИТайвань
 
 
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