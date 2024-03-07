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В ВЭБ РФ рассказали о проектах развития аэропортов на 100 млрд рублей

В ВЭБ РФ рассказали о проектах развития аэропортов на 100 млрд рублей - 07.03.2024, ПРАЙМ

В ВЭБ РФ рассказали о проектах развития аэропортов на 100 млрд рублей

ВЭБ.РФ рассматривает восемь проектов по развитию аэропортовой инфраструктуры на общую сумму 100 миллиардов рублей, в том числе на Дальнем Востоке, сообщил... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T07:11+0300

2024-03-07T07:11+0300

2024-03-07T07:12+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. ВЭБ.РФ рассматривает восемь проектов по развитию аэропортовой инфраструктуры на общую сумму 100 миллиардов рублей, в том числе на Дальнем Востоке, сообщил председатель корпорации Игорь Шувалов во время посещения стройплощадки международного терминала аэропорта Хабаровск. Шувалов на этой неделе находится в рабочей поездке ДФО. Накануне он побывал в Приморье. В четверг Шувалов посетил площадку международного терминала аэропорта Хабаровск, который строится при финансовой поддержке ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба авиаузла. "В настоящее время идет финансирование терминалов в пяти дальневосточных городах. На рассмотрении – ещё восемь проектов на общую сумму 100 миллиардов рублей, включая проекты на Дальнем Востоке", – приводит пресс-служба аэропорта слова Шувалова. Он отметил, что ранее корпорация профинансировала строительство терминала для внутренних авиалиний в Хабаровске. "В послании президент России обозначил задачу повышения авиационной мобильности и интенсивности авиасообщения. Экспертиза и компетенции группы ВЭБ.РФ позволяют активно включиться в решение этой задачи. В нашем портфеле – уже 10 построенных или модернизированных терминалов, три из них на Дальнем Востоке и Арктике. В настоящее время идет финансирование терминалов в пяти дальневосточных городах", - добавил Шувалов. Общий объем инвестиций в проект международного терминала аэропорта Хабаровск составит 6,1 миллиарда рублей. ВЭБ.РФ предоставит 3 миллиарда рублей, включая 1,5 миллиарда рублей льготного финансирования для приоритетных инвестпроектов Дальнего Востока и Арктики. Строительство нового терминала началось в сентябре 2021 года. Сейчас готовность объекта превышает 65%. Ввод в эксплуатацию намечен на I квартал 2025 года.

https://1prime.ru/20240214/843068920.html

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