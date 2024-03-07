https://1prime.ru/20240307/846040829.html
В Венгрии рады принять Трампа в любой должности, заявил Сийярто
В Венгрии рады принять Трампа в любой должности, заявил Сийярто - 07.03.2024, ПРАЙМ
В Венгрии рады принять Трампа в любой должности, заявил Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что в Венгрии рады принять Дональда Трампа в любой должности. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T07:15+0300
2024-03-07T07:15+0300
2024-03-07T07:15+0300
петер сийярто
дональд трамп
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4036489cf0f138f5c7c72841301ceeac.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что в Венгрии рады принять Дональда Трампа в любой должности. "Для нас всегда честь видеть президента Трампа в Будапеште - в любой должности, независимо от того, кандидат он, избранный президент (США - ред.) или кто-то еще", - сказал Сийярто РИА Новости. "Но, как я понимаю, (президентская – ред.) кампания в Соединенных Штатах требует очень много усилий и дает кандидату очень, скажем так, ограниченные возможности выезжать из страны. Но мы надеемся, что когда-нибудь нам удастся принять его в Венгрии на любой его позиции", - добавил он. Как ожидается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с Трампом 8 марта во Флориде. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://1prime.ru/20240305/845980016.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11ce77c2bdd6285232c09f4adc64f15f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петер сийярто, дональд трамп
Петер Сийярто, Дональд Трамп, Политика
В Венгрии рады принять Трампа в любой должности, заявил Сийярто
Сийярто: в Венгрии рады принять Дональда Трампа в любой должности
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что в Венгрии рады принять Дональда Трампа в любой должности.
"Для нас всегда честь видеть президента Трампа в Будапеште - в любой должности, независимо от того, кандидат он, избранный президент (США - ред.) или кто-то еще", - сказал Сийярто РИА Новости.
"Но, как я понимаю, (президентская – ред.) кампания в Соединенных Штатах требует очень много усилий и дает кандидату очень, скажем так, ограниченные возможности выезжать из страны. Но мы надеемся, что когда-нибудь нам удастся принять его в Венгрии на любой его позиции", - добавил он.
Как ожидается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с Трампом 8 марта во Флориде.
Президент Венгрии подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.