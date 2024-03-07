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В Венгрии рады принять Трампа в любой должности, заявил Сийярто - 07.03.2024, ПРАЙМ
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В Венгрии рады принять Трампа в любой должности, заявил Сийярто
В Венгрии рады принять Трампа в любой должности, заявил Сийярто - 07.03.2024, ПРАЙМ
В Венгрии рады принять Трампа в любой должности, заявил Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что в Венгрии рады принять Дональда Трампа в любой должности. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T07:15+0300
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петер сийярто
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политика
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что в Венгрии рады принять Дональда Трампа в любой должности. "Для нас всегда честь видеть президента Трампа в Будапеште - в любой должности, независимо от того, кандидат он, избранный президент (США - ред.) или кто-то еще", - сказал Сийярто РИА Новости. "Но, как я понимаю, (президентская – ред.) кампания в Соединенных Штатах требует очень много усилий и дает кандидату очень, скажем так, ограниченные возможности выезжать из страны. Но мы надеемся, что когда-нибудь нам удастся принять его в Венгрии на любой его позиции", - добавил он. Как ожидается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с Трампом 8 марта во Флориде. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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петер сийярто, дональд трамп
Петер Сийярто, Дональд Трамп, Политика
07:15 07.03.2024
 
В Венгрии рады принять Трампа в любой должности, заявил Сийярто

Сийярто: в Венгрии рады принять Дональда Трампа в любой должности

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что в Венгрии рады принять Дональда Трампа в любой должности.
"Для нас всегда честь видеть президента Трампа в Будапеште - в любой должности, независимо от того, кандидат он, избранный президент (США - ред.) или кто-то еще", - сказал Сийярто РИА Новости.
"Но, как я понимаю, (президентская – ред.) кампания в Соединенных Штатах требует очень много усилий и дает кандидату очень, скажем так, ограниченные возможности выезжать из страны. Но мы надеемся, что когда-нибудь нам удастся принять его в Венгрии на любой его позиции", - добавил он.
Как ожидается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с Трампом 8 марта во Флориде.
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Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
 
ПолитикаПетер СийяртоДональд Трамп
 
 
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