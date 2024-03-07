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МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Прибалтику
МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Прибалтику - 07.03.2024, ПРАЙМ
МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Прибалтику
МИД России подтверждает рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в страны Прибалтики, сообщили РИА Новости в российском ведомстве. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T07:30+0300
2024-03-07T07:30+0300
2024-03-07T07:31+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. МИД России подтверждает рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в страны Прибалтики, сообщили РИА Новости в российском ведомстве. "Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России", - указали в ведомстве. "В связи с этим подтверждаем ранее озвученные МИД России рекомендации россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны", - заключили там.
https://1prime.ru/20240302/845824564.html
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россия, мид, прибалтика, рекомендации, поездки
РОССИЯ, МИД, Прибалтика, рекомендации, поездки, Политика
МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Прибалтику
МИД России рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в страны Прибалтики
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. МИД России подтверждает рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в страны Прибалтики, сообщили РИА Новости в российском ведомстве.
"Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России", - указали в ведомстве.
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"В связи с этим подтверждаем ранее озвученные МИД России рекомендации россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны", - заключили там.