https://1prime.ru/20240307/846041452.html

МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Прибалтику

МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Прибалтику - 07.03.2024, ПРАЙМ

МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Прибалтику

МИД России подтверждает рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в страны Прибалтики, сообщили РИА Новости в российском ведомстве. | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T07:30+0300

2024-03-07T07:30+0300

2024-03-07T07:31+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. МИД России подтверждает рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в страны Прибалтики, сообщили РИА Новости в российском ведомстве. "Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России", - указали в ведомстве. "В связи с этим подтверждаем ранее озвученные МИД России рекомендации россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны", - заключили там.

https://1prime.ru/20240302/845824564.html

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россия, мид, прибалтика, рекомендации, поездки