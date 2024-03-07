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МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Прибалтику - 07.03.2024, ПРАЙМ
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МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Прибалтику
МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Прибалтику - 07.03.2024, ПРАЙМ
МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Прибалтику
МИД России подтверждает рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в страны Прибалтики, сообщили РИА Новости в российском ведомстве. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T07:30+0300
2024-03-07T07:31+0300
россия
мид
прибалтика
рекомендации
поездки
политика
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. МИД России подтверждает рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в страны Прибалтики, сообщили РИА Новости в российском ведомстве. "Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России", - указали в ведомстве. "В связи с этим подтверждаем ранее озвученные МИД России рекомендации россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны", - заключили там.
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россия, мид, прибалтика, рекомендации, поездки
РОССИЯ, МИД, Прибалтика, рекомендации, поездки, Политика
07:30 07.03.2024 (обновлено: 07:31 07.03.2024)
 
МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Прибалтику

МИД России рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в страны Прибалтики

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. МИД России подтверждает рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в страны Прибалтики, сообщили РИА Новости в российском ведомстве.
"Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России", - указали в ведомстве.
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"В связи с этим подтверждаем ранее озвученные МИД России рекомендации россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны", - заключили там.
 
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