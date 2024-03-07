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Глава МИД Нигерии сообщил о планах вступления страны в БРИКС

Глава МИД Нигерии сообщил о планах вступления страны в БРИКС - 07.03.2024, ПРАЙМ

Глава МИД Нигерии сообщил о планах вступления страны в БРИКС

Нигерия намерена подать заявление на вступление в БРИКС после проведения необходимых мероприятий внутри государства, заявил в интервью РИА Новости министр... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T07:39+0300

2024-03-07T07:39+0300

2024-03-07T07:39+0300

нигерия

планы

выступление

брикс

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Нигерия намерена подать заявление на вступление в БРИКС после проведения необходимых мероприятий внутри государства, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Юсуф Туггар. Глава нигерийского внешнеполитического ведомства прибыл в среду в Москву с официальным визитом. "Мы намерены сделать это. Как я уже говорил, в Нигерии совещательная демократическая система. Таким образом, до принятия таких мер, как правило, осуществляется активное взаимодействие с различными заинтересованными группами и различными внутренними органами", - сказал Туггар. Министр отметил важность присутствия вице-президента Нигерии Кашима Шеттима в Южно-Африканской Республике на последнем саммите БРИКС. "Мы очень заинтересованы в этом и ждём этого с нетерпением", - подчеркнул глава нигерийского МИД.

https://1prime.ru/20240306/brics-846009957.html

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нигерия, планы, выступление, брикс