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Глава МИД Нигерии сообщил о планах вступления страны в БРИКС - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Глава МИД Нигерии сообщил о планах вступления страны в БРИКС
Глава МИД Нигерии сообщил о планах вступления страны в БРИКС - 07.03.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Нигерии сообщил о планах вступления страны в БРИКС
Нигерия намерена подать заявление на вступление в БРИКС после проведения необходимых мероприятий внутри государства, заявил в интервью РИА Новости министр... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T07:39+0300
2024-03-07T07:39+0300
нигерия
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Нигерия намерена подать заявление на вступление в БРИКС после проведения необходимых мероприятий внутри государства, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Юсуф Туггар. Глава нигерийского внешнеполитического ведомства прибыл в среду в Москву с официальным визитом. "Мы намерены сделать это. Как я уже говорил, в Нигерии совещательная демократическая система. Таким образом, до принятия таких мер, как правило, осуществляется активное взаимодействие с различными заинтересованными группами и различными внутренними органами", - сказал Туггар. Министр отметил важность присутствия вице-президента Нигерии Кашима Шеттима в Южно-Африканской Республике на последнем саммите БРИКС. "Мы очень заинтересованы в этом и ждём этого с нетерпением", - подчеркнул глава нигерийского МИД.
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нигерия, планы, выступление, брикс
Нигерия, планы, выступление, БРИКС
07:39 07.03.2024
 
Глава МИД Нигерии сообщил о планах вступления страны в БРИКС

Глава МИД Юсуф Туггар: Нигерия намерена вступить в БРИКС -

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Нигерия намерена подать заявление на вступление в БРИКС после проведения необходимых мероприятий внутри государства, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Юсуф Туггар.
Глава нигерийского внешнеполитического ведомства прибыл в среду в Москву с официальным визитом.
"Мы намерены сделать это. Как я уже говорил, в Нигерии совещательная демократическая система. Таким образом, до принятия таких мер, как правило, осуществляется активное взаимодействие с различными заинтересованными группами и различными внутренними органами", - сказал Туггар.
Министр отметил важность присутствия вице-президента Нигерии Кашима Шеттима в Южно-Африканской Республике на последнем саммите БРИКС.
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"Мы очень заинтересованы в этом и ждём этого с нетерпением", - подчеркнул глава нигерийского МИД.
 
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