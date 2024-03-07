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Маск заявил, что соцсеть Х может скрывать лайки и репосты, передает Reuters
Маск заявил, что соцсеть Х может скрывать лайки и репосты, передает Reuters - 07.03.2024, ПРАЙМ
Маск заявил, что соцсеть Х может скрывать лайки и репосты, передает Reuters
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что принадлежащая ему соцсеть Х рассматривает возможность скрыть лайки и репосты под каждой публикацией, передает | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T07:43+0300
2024-03-07T07:43+0300
2024-03-07T07:44+0300
сша
илон маск
соцсеть x
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что принадлежащая ему соцсеть Х рассматривает возможность скрыть лайки и репосты под каждой публикацией, передает агентство Рейтер. "Илон Маск заявил в среду, что его социальная сеть X рассматривает возможность избавиться от показа количества лайков и репостов к каждому посту", - говорится в сообщении агентства. Кроме того, соцсеть Х стремится добавить функции по отправке платежей другим пользователям. Агентство отмечает, что, выступая на конференции корпорации Morgan Stanley, Маск заявил, что сейчас его соцсеть "находится в нескольких месяцах" от получения лицензии на подобную деятельность в Нью-Йорке.
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сша, илон маск, соцсеть x
США, Илон Маск, соцсеть X
Маск заявил, что соцсеть Х может скрывать лайки и репосты, передает Reuters
Reuters: Маск заявил, что соцсеть Х может скрывать лайки и репосты к публикациям
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что принадлежащая ему соцсеть Х рассматривает возможность скрыть лайки и репосты под каждой публикацией, передает агентство Рейтер.
"Илон Маск заявил в среду, что его социальная сеть X рассматривает возможность избавиться от показа количества лайков и репостов к каждому посту", - говорится в сообщении агентства.
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Кроме того, соцсеть Х стремится добавить функции по отправке платежей другим пользователям. Агентство отмечает, что, выступая на конференции корпорации Morgan Stanley, Маск заявил, что сейчас его соцсеть "находится в нескольких месяцах" от получения лицензии на подобную деятельность в Нью-Йорке.