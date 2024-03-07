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Осужденные устроили погром в колонии, где сидел "скопинский маньяк"

Осужденные устроили погром в колонии, где сидел "скопинский маньяк" - 07.03.2024, ПРАЙМ

Осужденные устроили погром в колонии, где сидел "скопинский маньяк"

Осужденные демонстративно устроили погром имущества в исправительной колонии №4 в городе Пугачеве Саратовской области, сейчас учреждение работает в штатном... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T07:46+0300

2024-03-07T07:46+0300

2024-03-07T07:47+0300

россия

саратовская область

колония

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Осужденные демонстративно устроили погром имущества в исправительной колонии №4 в городе Пугачеве Саратовской области, сейчас учреждение работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ФСИН России. "Шестого марта в ИК-4 УФСИН России по Саратовской области осужденный Г., являющийся злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания - имеет 54 взыскания - и содержащийся в отряде со строгими условиями отбывания наказания, в демонстративно-шантажной форме отказался выполнять законные требования сотрудников администрации учреждения... Противоправные действия осужденного, отбывающего наказание по статье 105 УК РФ "Убийство", поддержали несколько лиц из числа злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания, повредивших имущество - сломали окна и отсекающие двери в отряде", - сказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что сотрудники администрации учреждения требовали от осужденного выдать находящийся у него в пользовании запрещенный предмет, а после отказа "к нему была применена физическая сила - загиб обеих рук за спину и удержание". "После проведения сотрудниками колонии разъяснительной беседы осужденные отказались от своих противоправных действий. Физическая сила к (другим) осужденным не применялись. В настоящее время проводится оценка размера причиненного материального ущерба. Обстановка в учреждении контролируется сотрудниками администрации, колония функционирует в штатном режиме", - заверили в пресс-службе. Исправительная колония №4 в Пугачеве была в центре внимания СМИ в марте 2021 года, когда из нее освободился "скопинский маньяк" Виктор Мохов, отбывавший почти 17-летний срок за похищение и изнасилования двух девушек. В настоящее время Мохов находится на скамье подсудимых по новому делу - об убийстве в его доме в августе 2022 года. "Скопинский маньяк" обвиняется в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.

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россия, саратовская область, колония