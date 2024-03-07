https://1prime.ru/20240307/846042421.html

В Минобороны сообщили о перехвате и уничтожении БПЛА над тремя областями РФ

В Минобороны сообщили о перехвате и уничтожении БПЛА над тремя областями РФ - 07.03.2024, ПРАЙМ

В Минобороны сообщили о перехвате и уничтожении БПЛА над тремя областями РФ

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили украинский беспилотник над Курской областью и уничтожили еще три над Брянской и два над Тульской... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T07:50+0300

2024-03-07T07:50+0300

2024-03-07T07:52+0300

россия

пво

спецоперация на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84275/71/842757192_5:0:915:512_1920x0_80_0_0_109ed88468b1bbd945fb1fd1d13bcb94.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили украинский беспилотник над Курской областью и уничтожили еще три над Брянской и два над Тульской областями, сообщили в четверг в Минобороны России. "В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей", - добавили в МО РФ.

https://1prime.ru/20240306/845992997.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пво