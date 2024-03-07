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В Минобороны сообщили о перехвате и уничтожении БПЛА над тремя областями РФ
В Минобороны сообщили о перехвате и уничтожении БПЛА над тремя областями РФ - 07.03.2024, ПРАЙМ
В Минобороны сообщили о перехвате и уничтожении БПЛА над тремя областями РФ
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили украинский беспилотник над Курской областью и уничтожили еще три над Брянской и два над Тульской... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T07:50+0300
2024-03-07T07:50+0300
2024-03-07T07:52+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили украинский беспилотник над Курской областью и уничтожили еще три над Брянской и два над Тульской областями, сообщили в четверг в Минобороны России. "В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей", - добавили в МО РФ.
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россия, пво
РОССИЯ, ПВО, Спецоперация на Украине
В Минобороны сообщили о перехвате и уничтожении БПЛА над тремя областями РФ
Минобороны: ПВО уничтожила шесть БПЛА над Курской, Брянской и Тульской областями
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили украинский беспилотник над Курской областью и уничтожили еще три над Брянской и два над Тульской областями, сообщили в четверг в Минобороны России.
"В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В Курской области горит резервуар с топливом после атаки украинского БПЛА
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей", - добавили в МО РФ.