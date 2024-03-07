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В Италии оценили предложение российских виноделов о квотах

В Италии оценили предложение российских виноделов о квотах - 07.03.2024, ПРАЙМ

В Италии оценили предложение российских виноделов о квотах

Крупный итальянский производитель вина Banfi ценит возросшее качество российской продукции, но в ответ на предложение поддержать закрепление квоты для... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T08:07+0300

2024-03-07T08:07+0300

2024-03-07T08:07+0300

россия

италия

виноделы

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РИМ, 7 мар – ПРАЙМ. Крупный итальянский производитель вина Banfi ценит возросшее качество российской продукции, но в ответ на предложение поддержать закрепление квоты для российского вина в магазинах и кафе в РФ считает, что выбор должен находиться только в руках потребителя, заявил РИА Новости директор тосканского винного дома по продажам в Европе Алессандро Никколаи (Alessandro Niccolai). Ассоциация виноградарей и виноделов России попросила власти РФ установить с 1 сентября квоту в 20% для российского вина в магазинах с дальнейшим ее увеличением и 50% - для ресторанов и кафе, рассказал РИА Новости исполнительный секретарь ассоциации Алексей Плотников. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов ("Единая Россия") одобрил позицию ассоциации "в желании поддержать отечественных виноделов в части закрепления определенной доли торговой полки и винных карт в предприятиях общественного питания". "С одной стороны, мы считаем, что запрос внимания российских виноделов к розничной торговле и общепиту в России логичен и оправдан", - заявил Никколаи. По словам одного из руководителей Banfi, крупного экспортера в РФ, в последние годы российское виноградарство приложило большие усилия "для достижения заметных уровней качества для потребителей и ценителей вина", и в этом, по его мнению, "оно преуспевает исключительно положительно". В российских ресторанах среднего и высокого уровня в винных картах все чаще присутствуют отличные вина национального производства, отметил он. "Но именно по этой причине, а также учитывая, что мы как компания верим в открытый рынок и достойную конкуренцию, нам кажется весьма сомнительным налагать юридические обязательства для охвата российского потребителя и винного энтузиаста. Хотя на самом деле это уже успешно происходит для лучших российских производителей вина. По нашему мнению, выбор должен находиться исключительно в руках потребителя, который решает, вино какого происхождения и каких производителей "вознаграждать", употребляя", - сказал Никколаи.

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россия, италия, виноделы